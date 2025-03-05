Может ли Россия ежедневно запускать 500 "шахедов" по Украине: как нас могут подставить США

Если раньше нас пугала цифра в 100 беспилотников, которые каждую ночь запускала по Украине Россия, то теперь эта цифра может увеличиться до 500. Способна ли Россия запускать по 500 "шахедов" ежедневно? Почему Украина вскоре не сможет ответить зеркально? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.

Беспилотники. Фото: из открытых источников

Вряд ли россиянам удастся реализовать их планы

Эксперт по авиации Валерий Романенко в эфире "Radio.NV" заявил, что планы России запускать по Украине ежедневно до 500 ударных БПЛА — "слишком оптимистичные".

"Сейчас они 200 не выдерживают. Они неделю в среднем выпускали ежедневно в среднем. А сейчас это упало примерно в 2,5 раза. Я не думаю, что россиянам удастся реализовать. Хотя они выпускают сейчас "шахеды" на двух заводах. Кроме того, готовятся к выпуску реактивных дронов", — сказал Романенко.

Он также добавил, что из указанных 500 дронов не все будут ударными. Часть из них, как и сейчас могут быть обманками. Но даже при таком сценарии увеличить количество запущенных БПЛА вдвое для россиян будет довольно сложно.

"Это планируется достичь с середины года, где-то к лету. Пока информации, что россияне запустили новый завод — еще не было. Но, если у нас не будет информации от США, нам будет трудно запускать наши ударные БПЛА по заводам-производителям. В Ижевске мы вообще не обстреливали ни разу. А в Елабуге один раз обстреляли и будет достаточно трудно поражать", — добавил Романенко.

Эксперт также отметил, что без помощи США будет сложно понять, что расширяет Россия свои заводы. А потому лучше наносить удары по ним именно сейчас.

От американских поставок может зависеть спутниковая разведка

Военный обозреватель Денис Попович в эфире "Radio NV" заявил, что производство дальнобойных дронов, которыми Украина наносит большинство ударов по территории России, почти не зависит от помощи Соединенных Штатов.

"Это то, что было разработано и используется нами. От американских поставок зависит вопрос ПВО. От американских поставок зависит использование HIMARS. Все то, что вылетает из HIMARS. От американских поставок может зависеть спутниковая разведка. А, соответственно, спутниковая разведка может иметь влияние на ведение дальнобойных дронов. А само производство этих дронов — оно от американских поставщиков не зависит", — пояснил Попович.

Читайте также на портале "Комментарии" — РФ атакует Украину дронами по-новому: что изменилось.



