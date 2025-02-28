РФ атакует Украину дронами по-новому: что изменилось

Не проходит и ночи, чтобы страна-агрессор не запускала по Украине большое количество беспилотников, в основном – половину ударных дронов-камикадзе типа Shahed и половину – беспилотников-имитаторов, чтобы истощить украинскую противовоздушную оборону. Таким образом враг пытается не только поразить важные объекты в Украине, но и запутать ПВО. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью "Радио Свобода" рассказал начальник управления коммуникаций командования ВС ВСУ полковник Юрий Игнат.

Дрон-камикадзе "шахед". Фото: из открытых источников

"На сегодняшний день 50 на 50: 50% "Шахедов" летит, 50% – дронов-имитаторов. Задача их – перегрузить нашу систему ПВО, чтобы в идеале по дрону-обманке, который стоит копейки, отработала (дорогостоящая) ракета. Поэтому их запускают в таком количестве (большом): если смотреть на системе "Вираж-Планшет", там все красное, с разных направлений. Семь направлений сейчас использует Россия, чтобы наносить удары "Шахедами". После "Шахедов" часто бывает летит ракета, баллистическая или крылатая", – отметил начальник управления коммуникаций командования ВС ВСУ.

Как сообщалось, с вечера 27 февраля российские военные атаковали Украину 208-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов; 204 дрона не дол

Читайте также на портале "Комментарии" — Верхняя палата парламента Румынии приняла закон, позволяющий сбивать нарушающие ее воздушное пространство беспилотники. Решение было принято после многочисленных инцидентов, когда российские беспилотники попадали в воздушное пространство Румынии.

Российские беспилотники, которые атакуют Украину, периодически нарушают воздушное пространство Румынии и разбиваются на территории страны НАТО. Оказалось, что согласно законам страны румынская армия не может вести боевые действия в мирное время, а соответственно и сбивать дроны.



