У Трампа назвали реальный срок окончания войны в Украине

На переговоры об окончании войны в Украине уйдет несколько месяцев или даже больше. Об этом на условиях анонимности сообщают в окружении избранного президента США Дональда Трампа, пишет 15 января портал "Комментарии" со ссылкой на Reuters. У Трампа признают, что кандидат в президенты США промахнулся с предвыборными обещаниями, рассказывая, что он закончит войну России против Украины за 24 часа.

Трампу остается только развести руками: сроки окончания войны в Украине растут. Фото: из открытых источников

Двое неназванных соратников Трампа сказали, что обещания закончить войну за сутки были "сочетанием предвыборных шумных заявлений с недостаточным пониманием нерешаемости конфликта и времени, необходимого для формирования новой администрации". Они не уточнили для Reuters, насколько команда Трампа сейчас, говоря о "нескольких месяцах", продвинулась в понимании масштабов войны между Украиной и РФ.

В то же время бывший посол США в Украине Джон Хербст считает, что даже такой срок — несколько месяцев — является "слишком оптимистичным". По его мнению, "чтобы это сработало", Трамп должен убедить российского правителя Владимира Путина в том, что неуступчивость РФ имеет свои негативные стороны.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о том, сможет ли Трамп закончить войну в Украине за 100 дней. Такой срок назвал его вероятній будущий спецпосланник по Украине Кит Келлог. А о том, чтобы прекратить войну за 24 часа, как 47-й президент обещал перед выборами, у Трампа уже даже и не вспоминают. Сначала Трамп начал обещать "быстро решить" ситуацию, не вдаваясь в подробности. А теперь отступил от своей риторики еще дальше, заявив, что закончить войну на Украине будет гораздо сложнее, чем, к примеру, достичь прекращения огня в Газе.







