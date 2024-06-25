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У США нет стратегии: почему не стоит преувеличивать значение заявлений из-за океана

Не стоит каждое заявление западных партнеров воспринимать как указатель

25 июня 2024, 21:54
Автор:
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Марьян Ощановский
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У США нет стратегии по окончании войны в Украине, а потому не стоит преувеличивать значение заявлений американских чиновников, считает офицер ВСУ, политолог Николай Мельник.

У США нет стратегии: почему не стоит преувеличивать значение заявлений из-за океана

У США отсутствует стратегия в отношении Украины. Фото из открытых источников

"Скажу крамольную вещь: в США нет стратегии", — подчеркнул Николай Мельник.

Как известно, помощник Государственного секретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен заявил, что для успеха Украины в войне необходимо прежде всего лишить РФ возможностей продвигаться на востоке, использовать ближние огневые рубежи и наносить Украине экономический ущерб.

"Помощник Госсекретаря очень редко уполномочен озвучивать такие вещи. В этом случае это больше звучало как "персональное мнение". В погоне за сенсацией содержание давно проиграло форме. Мы каждое заявление из-за океана воспринимаем как указатель", – прокомментировал офицер ВСУ.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Сербия, которая считается дружественной к РФ, с 2022 года экспортировала в европейские страны снаряды, которые затем попадали в Украину. По оценкам издания Financial Times, экспорт боеприпасов из Сербии в Украину через третьи страны составил около 800 млн. евро. Власти Сербии сообщили, что имели контракты с западными странами — США, Чехией, Испанией — на поставку снарядов. В Белграде заявили, что не интересовались, как эти страны потом использовали снаряды, поскольку это их дело.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что уныние, царящее в украинском обществе, не коррелирует с реальным положением дел. Обороноспособность Украины усиливается, поэтому оснований для отчаяния нет, считает политолог Андрей Городницкий. Кроме того, отметил политолог, Украина подписывает с партнерами договоры безопасности.



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Источник: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0R5daXLY9CE1eB5v215oS63coybWtv2t8vPcJpqFFPc1njxuQtee928okhJsecqkPl&id=100000878673787
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Обсуждения

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Ігор

25 июня 2024, 21:03

Так вже весь світ знає, що вони втягнули/сь в це юдейсько-путинське вторгнення не розуміючи кінцевої мети.


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