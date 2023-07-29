У Шойгу похвастались ракетным ударом по Днепру, где попали в многоэтажку

В Минобороны страны-агрессора цинично прокомментировали ракетный удар по жилому дому в Днепре вечером 28 июля. В ведомстве, возглавляемом Сергеем Шойгу, заявили, что атаковали "высокоточным оружием" некий "пункт управления ВСУ в городе Днепропетровск".

Сергей Шойгу. Фото: GettyImages

У Шойгу заявили, что был поражен "пункт управления" в жилой многоэтажке и, соответственно, цель удара достигнута. Об этом оккупанты отрапортовали в сводке МО РФ.

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В своих сводках российские оккупанты не отходят от традиций: продолжают выдавать за поражение военных целей удары по жилым домам, и упорно используют давно несуществующие названия украинских городов.

"Вечером 28 июля вооруженные силы Российской Федерации нанесли удар высокоточным оружием по пункту управления ВСУ в городе Днепропетровск. Назначенный объект поражен. Цель удара достигнута", – заявили оккупанты.

Не исключено, что на имеющихся у захватчиков картах "Днепропетровска" на месте, куда прилетела "высокоточная российская ракета", и мог быть отмечен некий "пункт управления". Но в украинском городе, который с 2016 года носит название Днепр, на этом месте расположено пустое здание СБУ и частично заселенная многоквартирная новостройка.

Читайте также на портале "Комментарии" — Россия продолжает ракетные удары по Украине. Вечером 28 июля мишенью стал Днепр. Чаще стало прилетать и на временно оккупированные территории (вчера, к примеру, был удар по зданию МВД в Донецке), а также непосредственно по российской территории (прилеты по Ростовской области). Что можно сказать о ракетной и дроновой войне последнего времени? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.



