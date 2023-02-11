У Шойгу нашли объяснение вчерашнему ракетному удару по Украине

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Кравцев Сергей
Причины ракетных ударов российских войск по гражданской инфраструктуре Украины не меняются. Оказывается, вчерашняя ракетная атака была обусловлена тем, чтобы помешать попаданию западного вооружения на фронт. Как передает издание "Комментарии", так в Министерстве обороны РФ прокомментировали вчерашний массированный ракетный обстрел Украины.
Минобороны РФ. Фото: из открытых источников
В своем заявлении от 11 февраля в ведомстве признали, что целью ракетной атаки были удары по критически важным объектам украинской энергетической системы. Также там традиционно заверили, что российской армии удалось выполнить все задачи операции и что все назначенные объекты "были поражены".
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В Минобороны РФ заявили, что последним обстрелом мирных городов Украины якобы блокировали переброску западного вооружения, боеприпасов и резервов Киеву.
Отметим, утром 10 февраля россияне организовали очередной "ракетный террор" против мирного населения Украины.
С 21:50 9 февраля до 12:00 10 февраля враг совершил 71 пуск крылатых ракет (Х-101/Х-555 — 43, Калибр — 28), а также до 35 ракет комплекса С-300. В ВСУ уточнили, что в рамках защиты неба Украины им удалось ликвидировать 61 крылатую ракету и пять дронов-камикадзе.
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