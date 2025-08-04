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У россиян теперь будет меньше возможность бить по гражданским: что уничтожили ВСУ

В результате операции средствами дальнего огневого поражения уничтожен зенитный ракетный комплекс С-300

4 августа 2025, 15:55
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Кравцев Сергей

В Запорожской области украинские защитники успешно поразили зенитный ракетный комплекс С-300, из которого российские захватчики обычно обстреливают гражданское население. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ в социальной сети Facebook.

У россиян теперь будет меньше возможность бить по гражданским: что уничтожили ВСУ

ЗРК С-300. Фото: из открытых источников

Генштаб сообщает, что 2 августа 2025 года Силы обороны Украины нанесли высокоточный удар по российским военным объектам на временно оккупированной территории Запорожской области.

"В результате операции средствами дальнего огневого поражения уничтожен зенитный ракетный комплекс С-300 российских оккупационных войск", — говорится в сообщении.

В частности, ликвидация этой цели существенно снижает огневые способности врага на большие расстояния и уменьшает его способность обстреливать позиции Сил обороны Украины и гражданскую инфраструктуру региона.

"Этот удар в очередной раз подтверждает эффективность и точность украинских подразделений в выявлении и поражении критически важных объектов противника, в том числе и на временно оккупированных территориях", — отметили в Генштабе.

Отметим, Генштаб ВСУ также сообщал, что Силы беспилотных систем нанесли удар по топливно-заправочному комплексу аэропорта "Сочи". В результате атаки на объекте возник масштабный пожар. 

Военные отмечают, вчера беспилотные системы ВСУ в тесном взаимодействии с другими составляющими украинского войска поразили топливно-заправочный комплекс аэропорта "Сочи", расположенного в Краснодарском крае России. На территории комплекса возник сильный пожар.

Читайте также на портале "Комментарии" — в ночь на 2 августа Силы обороны Украины успешно поразили ряд важных целей на территории страны-агрессора, задействованных в обеспечении вооруженной агрессии против нашего государства. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.




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Источник: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0NBZoyFnjJsb8LcToTJ8wz6fvoEH1pScsrNryD4DSRnoDWLJAegxf2yNXKsESMJcdl
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