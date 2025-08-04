В РФ вновь очень громко: по чему попали ВСУ

Силы беспилотных систем нанесли удар по топливно-заправочному комплексу аэропорта "Сочи". В результате атаки на объекте возник масштабный пожар. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

Взрывы в России. Фото: из открытых источников

Военные отмечают, вчера беспилотные системы ВСУ в тесном взаимодействии с другими составляющими украинского войска поразили топливно-заправочный комплекс аэропорта "Сочи", расположенного в Краснодарском крае России. На территории комплекса возник сильный пожар.

По информации, на аэродроме также дислоцировалась российская армейская авиация, что дополнительно подчеркивает важность объекта для оккупантов.

Эта операция является частью комплексных мероприятий Сил обороны Украины, направленных на прекращение вооруженной агрессии РФ и уничтожение ключевых военных и логистических узлов врага.

В ВСУ отмечают, что такие удары ослабляют способность России вести войну и приближают день победы Украины.

Детали операции и ее последствия обещают сообщить позже.

Читайте также на портале "Комментарии" — в ночь на 2 августа Силы обороны Украины успешно поразили ряд важных целей на территории страны-агрессора, задействованных в обеспечении вооруженной агрессии против нашего государства. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

"Атака стала ответом на недавние террористические обстрелы Россией украинских городов, убийство и ранения гражданских жителей", — отметили военные.

В частности, подтверждено попадание в предприятия нефтеперерабатывающей отрасли РФ – Рязанский и Новокуйбешивский нефтеперерабатывающие заводы. Кроме того, украинские беспилотники успешно атаковали базу горюче-смазочных материалов "Анна нефтепродукт" в Воронежской области.

Также поражено предприятие АО "Пензенское производственное объединение "Электроприбор", которое специализируется на производстве защищенных телекоммуникационных комплексов, криптографических средств связи и печатных платах для военной техники.



