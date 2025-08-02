Успешные удары по важным объектам России: в Генштабе раскрыли детали

В ночь на 2 августа Силы обороны Украины успешно поразили ряд важных целей на территории страны-агрессора, задействованных в обеспечении вооруженной агрессии против нашего государства. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Взрывы в России. Фото: из открытых источников

"Атака стала ответом на недавние террористические обстрелы Россией украинских городов, убийство и ранения гражданских жителей", — отметили военные.

В частности, подтверждено попадание в предприятия нефтеперерабатывающей отрасли РФ – Рязанский и Новокуйбешивский нефтеперерабатывающие заводы.

Кроме того, украинские беспилотники успешно атаковали базу горюче-смазочных материалов "Анна нефтепродукт" в Воронежской области.

Также поражено предприятие АО "Пензенское производственное объединение "Электроприбор", которое специализируется на производстве защищенных телекоммуникационных комплексов, криптографических средств связи и печатных платах для военной техники.

"Зафиксированы многочисленные взрывы и пожары на территории этих объектов. Более подробная информация о последствиях атак уточняется", — говорится в сообщении.

Отметим, в ночь на 2 августа в ряде регионов России раздались сильные взрывы, сопровождавшиеся работой систем противовоздушной обороны агрессора. Местные сообщали об атаке беспилотников и крупных пожарах на нефтеперерабатывающих заводах, взрывах на радиозаводах и возле военного аэродрома.

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