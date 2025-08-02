В России теперь каждый день громко: по чему бьют ВСУ

Практически каждый день поступают приятные новости об ушибах по территории России. Однако если раньше ВСУ "выносили" энергетические объекты России, то теперь цели другие. Что сейчас под прицелом ВСУ в России? Издание "Комментарии" разбиралось в этой теме, собрав мнения экспертов.

Взрывы в России. Фото: из открытых источников

Удары наносятся по предприятиям, производящим как "Герань-2", так и БПЛА с использованием оптоволокна

Военный эксперт Дмитрий Снегирев рассказал в эфире канала "Эспрессо", что в настоящее время Украина меняет приоритет ударов по России, и теперь под прицелом военно-промышленные и оборонные заводы, в том числе производящие ударные дроны типа "Шахед".

По словам эксперта, страна-оккупант существенно масштабировала производство этих дронов и увеличила количество пусковых площадок. Враг пытается увеличить количество средств поражения по одному населённому пункту и по одной конкретной цели. Поэтому основная цель смены ударов — сделать невозможным массовое производство БПЛА.

Дмитрий Снегирев отмечает, что сегодня удары направлены прежде всего по предприятиям, занимающимся производством дронов – как ударных, так и разведывательных. Это часть масштабной кампании, цель которой сорвать наращивание российского производства беспилотников. Это критически важно, учитывая сообщения российских СМИ и западных аналитиков: Россия потенциально способна запускать от 500 до 1000 дронов в день. В условиях, когда Украина только создает собственную эшелонированную систему ПВО, такое количество чревато коллапсом.

"Производство дронов-перехватчиков в Украине только анонсировано. Дешевизна же российских БПЛА в сочетании с высокой стоимостью средств их перехвата создает недопустимый дисбаланс. Поэтому удары по производственной инфраструктуре – это превентивная мера, позволяющая сдержать угрозу еще на старте", – отметил эксперт.

Он добавляет, удары наносятся по предприятиям, производящим как "Герань-2", "Герань-3", так и БПЛА с использованием оптоволокна. Дроны на оптоволокне — это одно из преимуществ россиян, ставшее серьезным вызовом для Сил обороны Украины. Смена тактики вполне логична: ударить по производству, а не по конечному продукту. Примеры — свободная экономическая зона "Алабуга", одно из главных мест производства БПЛА, куда уже были нанесены несколько чувствительных ударов беспилотниками ГУР.

Необходимо наносить удары по местам производства баллистических ракет.

Авиационный эксперт Константин Криволап в эфире телеканала FREEДОМ отметил, что украинские защитники наносят удары по тем объектам на территории РФ, которые так или иначе связаны с производством дронов. Он привел пример: за сутки РФ способна производить 90 дронов типа "Шахед".

"Удары по экономической зоне Елабуга, там где производится основное количество "Шахедов", основная серия идет оттуда. Завод "Купол" в Ижевске, там сейчас в результате нашей крайней атаки четыре цеха серьезно разрушены: пробиты крыши, уничтожено оборудование, склад готовой продукции и т.д. Завод остановил свою работу". после удара по Ижевску точно не будет”, — заметил Криволап.

Также эксперт считает, что необходимо наносить удары по местам производства баллистических ракет.

"Был нанесен удар по заводу “Энергия” в Ельце (Липецкая область), который производил все химические источники тока для различных видов вооружений, в том числе для крылатых и баллистических “Искандеров”, в том числе для ракеты Х-101, еще ракет воздушного базирования “воздух-земля”. И такие удары — это наша нынешняя стратегия”, — сказал эксперт.

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