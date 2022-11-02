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У россиян спросили, когда они поняли, что война идет не по плану (ВИДЕО)

Опрос среди россиян о войне в Украине.

сегодня, 05:50
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Автор:

Slava Kot








Журналисты российского филиала "Радио Свобода" провели опрос среди жителей столицы России. Они спросили, по плану идет ли так называемая "спецоперация" российских войск в Украине.

У россиян спросили, когда они поняли, что война идет не по плану (ВИДЕО)

Опрос россиян. Скриншот с видео

Россия по первоочередному плану должна была провести скорую "спецоперацию" и захватить Украину через несколько дней. Однако такого не произошло. Украинские войска и граждане моментально встали на защиту родной страны и отразили первое мощное нападение РФ.

После нескольких месяцев сдерживания украинская армия перешла в контрнаступление и постоянно освобождает города и села от российской оккупации. Из-за таких действий президент России в середине сентября был вынужден объявить частичную мобилизацию в стране. Такое решение Путина испугало россиян, массово начавших убегать за пределы своей родной страны.

С момента первых дней войны прошло более восьми месяцев и издание "Радио Свобода" в России спросило россиян о том, идет ли война в Украине по плану. Видео с ответами жителей столицы России можно просмотреть ниже:

Большинство россиян сообщают, что недовольны развитием событий и говорят, что "все идет совсем не по плану". Иногда слышна поддержка действий РФ, или просто отвечают, "что это не наше дело".

"Совершенно не по плану. Нужно было сначала страну хорошо укрепить, а потом уже за войну браться", — говорит россиянка.

Также есть россияне, которые открыто говорят о том, что они против "спецоперации" и не согласны с политикой РФ.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что россияне покинули медсестру на поле боя, а украинские военные спасли ей жизнь.

Также "Комментарии" писали о том, что Иран готов поставить России около 1000 баллистических ракет.



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Источник: https://www.svoboda.org/
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