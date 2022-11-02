У россиян спросили, когда они поняли, что война идет не по плану (ВИДЕО)



















Журналисты российского филиала "Радио Свобода" провели опрос среди жителей столицы России. Они спросили, по плану идет ли так называемая "спецоперация" российских войск в Украине.



Опрос россиян. Скриншот с видео

Россия по первоочередному плану должна была провести скорую "спецоперацию" и захватить Украину через несколько дней. Однако такого не произошло. Украинские войска и граждане моментально встали на защиту родной страны и отразили первое мощное нападение РФ.

После нескольких месяцев сдерживания украинская армия перешла в контрнаступление и постоянно освобождает города и села от российской оккупации. Из-за таких действий президент России в середине сентября был вынужден объявить частичную мобилизацию в стране. Такое решение Путина испугало россиян, массово начавших убегать за пределы своей родной страны.

С момента первых дней войны прошло более восьми месяцев и издание "Радио Свобода" в России спросило россиян о том, идет ли война в Украине по плану. Видео с ответами жителей столицы России можно просмотреть ниже:

Большинство россиян сообщают, что недовольны развитием событий и говорят, что "все идет совсем не по плану". Иногда слышна поддержка действий РФ, или просто отвечают, "что это не наше дело".

" Совершенно не по плану. Нужно было сначала страну хорошо укрепить, а потом уже за войну браться", — говорит россиянка.

Также есть россияне, которые открыто говорят о том, что они против "спецоперации" и не согласны с политикой РФ.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что россияне покинули медсестру на поле боя, а украинские военные спасли ей жизнь.

Также "Комментарии" писали о том, что Иран готов поставить России около 1000 баллистических ракет.

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