У россиян созрел новый план, чтобы взять Торецк: детали

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Российские оккупационные войска предпринимают попытки обойти оборону Торецка. Они используют подземные пути для проникновения в тыл украинских защитников. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона заявил спикер ОСУВ "Хортица", майор Виктор Трегубов.
Бои за Торецк. Фото: из открытых источников
Спикер отметил, вчера появились данные о попытках противника использовать подземные пути для захода в тыл украинских войск на отдельных улицах Торецка. Это новая тактика, которую применяет противник на этом направлении фронта.
Трегубов уточнил, что россияне не только атакуют с флангов, пытаясь обходить оборону, но и действуют снизу, используя подземные пути для проникновения в город.
На этом этапе бои в Торецке приобрели характер городских. Враг пытается зайти в город с разных сторон.
Читайте также на портале "Комментарии" — в Торецке есть продвижение Сил Обороны. Возобновлены ранее утраченные позиции в районе шахты "Торецкой", обеих терриконов на выезде из города в сторону Константиновки, а также частично – в Забалке. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию военного корреспондента Богдана Мирошникова.
Также издание "Комментарии" сообщало – российские захватчики активизировались на Северском направлении.
По словам офицера ВСУ с позывным "Алекс", россияне пытаются наступать на Северском направлении.
Новости