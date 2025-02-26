Силы обороны имеют продвижение в Торецке, но теряют другой город

В Торецке есть продвижение Сил Обороны. Возобновлены ранее утраченные позиции в районе шахты "Торецкой", обеих терриконов на выезде из города в сторону Константиновки, а также частично – в Забалке. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию военного корреспондента Богдана Мирошникова.

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Он отмечает, что это локации, где удалось закрепиться.

"Где еще не удалось – не сообщаю. Но там для оккупантов есть сюрпризы точно. А вот в Часике и вокруг него новости не очень…", – отмечает Мирошников.

По его данным, особенно тяжелая ситуация к югу от города Часов Яр.

"Примерно 2 недели назад там тоже были попытки контратаковать, но, к сожалению, они не были такими успешными, как в Торецке. Враг делает ставку на десантные войска и механизированные соединения. И с других направлений продолжает дополнительно перебрасывать резервы для сохранения интенсивности штурмов", – отмечает военкор.

По словам Мирошникова, формально только половина города под контролем врага, фактически – потеряны почти все основные опорные пункты, способствовавшие долгосрочной обороне.

"Не знаю, сколько еще удастся удерживать часть города. Без прогнозов", – добавляет он.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что оккупанты заявили о продвижении в Запорожской области. Глава комиссии Общественной палаты РФ по суверенитету Владимир Рогов сообщил росСМИ, что оккупанты якобы выбили украинских военных из населенного пункта Пятихатки в Запорожской области. Слова россиянина приводит прокремлевское агентство ТАСС.

Как рассказал Рогов, "продолжается зачистка села от остатков подразделений ВСУ". Пятихатки находятся в западной части Запорожья. 21 февраля Рогов сообщал РосСМИ, что ВС РФ заняли половину Пятихаток. Он также заявил о взятии двух наблюдательных пунктов ВСУ в Запорожье.