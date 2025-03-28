РФ атакует на еще одном направлении: какой город хочет захватить враг

Российские захватчики активизировались на Северском направлении.

РФ наступает на Северском направлении. Фото из открытых источников

По словам офицера ВСУ с позывным "Алекс", россияне пытаются наступать на Северском направлении.

"Россияне пытаются пролезать в Григоровку, что на Северском направлении. Пока они это делают исключительно силами ДРГ. Иногда рандомными группами пытаются проскочить между позициями и залететь в деревню. Такие попытки не новость. Россияне пробуют прорваться последние полгода, если не больше", – рассказал военный "Алекс".

По его словам, также на Северском направлении постоянное напряжение в районе Выемки, где россияне пытаются развить успех.

Он отметил, что при условии продвижения в районе населенного пункта Выимка и имея фактический контроль над Белогоровскими высотами, город Северск окажется в тяжелом положении.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что соглашение о перемирии на Черном море не касается военных кораблей России, заявил спикер МИД Украины Георгий Тихий. "Прекращение огня касается, как мы убеждены в наших разговорах с американской стороной, гражданского судоходства и портов. Это очень важно понимать. И также очень важно, что эта договоренность не распространяется на российские военные корабли", — сказал он.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что Оттава должна резко снизить зависимость от США на фоне двусторонней торговой войны. "Очевидно, что США больше не является надежным партнером. Возможно, что с помощью всеобъемлющих переговоров мы сможем возобновить элемент доверия, но пути назад не будет. Канаде необходимо значительно уменьшить зависимость от Штатов. Нам нужно будет переориентировать наши торговые отношения на другие страны. Канаде нужно будет делать вещи, которые раньше считались невозможными, со временем считались невозможными".