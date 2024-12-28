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У россиян минус база по ремонту "Шахедов": детали от Генштаба

Генштаб отчитался о "жирном" прилете в Орловской области

сегодня, 10:45
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Кравцев Сергей

26 декабря украинские защитники нанесли удар по защищенному объекту вооруженных сил РФ в Орловской области, где ремонтировали беспилотники типа "Шахед". Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

У россиян минус база по ремонту "Шахедов": детали от Генштаба

Дроны-камикадзе "Shahed". Фото: из открытых источников

По информации военных, в результате огневого поражения уничтожен склад хранения, обслуживания и ремонта дронов-камикадзе Shahed, который состоял из ряда бетонных защищенных сооружений.

"Указанная боевая операция существенно снизила потенциал врага по проведению воздушных налетов ударных БпЛА по гражданской инфраструктуре Украины. Вооруженные Силы Украины обладают детальной информацией об объектах вооруженных сил РФ. Работа по выявлению и поражению целей на территории агрессора будет продолжаться и в дальнейшем", – говорится в сообщении.

Читайте также на портале "Комментарии" — страна-агрессор продолжает масштабировать производство беспилотников типа "Шахед" накануне зимней кампании против Украины 2024-2025 годов. Это происходит несмотря на санкции и технические ограничения. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны.

В ISW со ссылкой на украинскую разведку в своем отчете говорят, что российский завод в специальной экономической зоне "Алабуга" в Республике Татарстан, изготовил 5760 дронов "Шахед" в период с января по сентябрь 2024 года. Это вдвое больше, чем было выпущено в 2023 году. Согласно утечке документов, предприятие уже заключило соглашение на производство 6000 дронов до сентября 2025 года.

Также издание "Комментарии" сообщало – РФ внедрила в "Шахеды" ИИ: как изменится тактика вражеских обстрелов.




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