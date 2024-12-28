У россиян минус база по ремонту "Шахедов": детали от Генштаба

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Кравцев Сергей
26 декабря украинские защитники нанесли удар по защищенному объекту вооруженных сил РФ в Орловской области, где ремонтировали беспилотники типа "Шахед". Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ.
Дроны-камикадзе "Shahed". Фото: из открытых источников
По информации военных, в результате огневого поражения уничтожен склад хранения, обслуживания и ремонта дронов-камикадзе Shahed, который состоял из ряда бетонных защищенных сооружений.
Читайте также на портале "Комментарии" — страна-агрессор продолжает масштабировать производство беспилотников типа "Шахед" накануне зимней кампании против Украины 2024-2025 годов. Это происходит несмотря на санкции и технические ограничения. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны.
В ISW со ссылкой на украинскую разведку в своем отчете говорят, что российский завод в специальной экономической зоне "Алабуга" в Республике Татарстан, изготовил 5760 дронов "Шахед" в период с января по сентябрь 2024 года. Это вдвое больше, чем было выпущено в 2023 году. Согласно утечке документов, предприятие уже заключило соглашение на производство 6000 дронов до сентября 2025 года.
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