Ударов "Шахедами" будет еще больше: к чему готовится Россия

Страна-агрессор продолжает масштабировать производство беспилотников типа "Шахед" накануне зимней кампании против Украины 2024-2025 годов. Это происходит несмотря на санкции и технические ограничения. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны.

Дроны-камикадзе "Shahed". Фото: из открытых источников

В ISW со ссылкой на украинскую разведку в своем отчете говорят, что российский завод в специальной экономической зоне "Алабуга" в Республике Татарстан, изготовил 5760 дронов "Шахед" в период с января по сентябрь 2024 года. Это вдвое больше, чем было выпущено в 2023 году. Согласно утечке документов, предприятие уже заключило соглашение на производство 6000 дронов до сентября 2025 года.

Также сообщается, что Россия активно разрабатывает низкотехнологичные дроны-приманки похожие на "Шахед", которые используются для преодоления систем ПВО Украины. Планируется изготовить до 10 тысяч таких приманок до конца 2024 года, что почти вдвое превышает количество ударных дронов.

В отчете отмечается, что россияне построили два новых цеха на заводе в Алабуге и установили защитные сетки от дронов над зданиями. Для улучшения логистики россияне создали железнодорожную станцию с прямым сообщением между Россией и Китаем, через которую поставляются необходимые компоненты для производства беспилотников.

"Российская армия, вероятно, будет продолжать адаптировать свои ударные стратегии, чтобы нанести ущерб критической инфраструктуре Украины, одновременно пытаясь наращивать производство дронов "Шахед". Подписание соглашения о стратегическом партнерстве между Россией и Ираном в январе 2025 года может способствовать этому процессу", – считают аналитики.

Эксперты в своем отчете пишут, что Россия сталкивается с ограничениями в обеспечении заводов качественными компонентами из-за западных санкций. Россияне вынуждены использовать низкокачественные двигатели китайского производства. В то же время украинские силы, благодаря инновациям в радиоэлектронной борьбе, эффективно противодействуют ударам "Шахедов".

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