РФ внедрила в "Шахеды" ИИ: как изменится тактика вражеских обстрелов

Россия продолжает совершенствовать средства поражения – так внедрила в Шахеды искусственный интеллект. Теперь вражеские дроны смогут летать полностью автономно, распознавая электростанции.

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Об изменениях в тактике атак противника рассказал в интервью Playbook в посольстве Украины в Брюсселе посол Киева в ЕС Всеволод Ченцов, пишет Politico.

Он заявил, что Украине нужны ракеты-перехватчики западного производства среди серии жестоких ударов беспилотников и ракет, нацеленных на энергетическую инфраструктуру и жилые районы.

"И, к сожалению, атаки становятся все более изощренными", — сказал Ченцов и призвал сохранить доступ к технологиям ПВО.

По его словам, россияне даже используют искусственный интеллект, чтобы усложнить блокировку своих беспилотников Shahed. Они начали оснащать их возможностью распознавать цели, даже если они отключены от сети, поэтому если они летают в автономном режиме, они все равно могут видеть объект, напоминающий электростанцию”, – добавил он.

Напомним, сохраняется высокая угроза массированного удара, как писал портал "Комментарии". Эксперты отмечают, что очередная воздушная атака может произойти в ближайшие дни – к Новому году или даже в новогоднюю ночь. После атаки на Рождество у РФ еще есть запасы на две масштабные атаки.

Вторая атака будет через 7-10 дней после Нового года, отметил руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

По словам эксперта, враг имеет не только военную, но и политическую цель накануне инаугурации новоизбранного президента США Дональда Трампа. Поэтому частота атак РФ по Украине будет действительно высока.