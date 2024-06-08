У России заканчивается время для прорыва в Украине: СМИ раскрыли важные детали

За месяцы подавляющего преимущества на фронте в Украине российская захватническая армия достигла лишь ограниченных успехов против украинских войск, которые испытывают недостаток оружия и боеприпасов. Это все больший вызов для Владимира Путина, поскольку преимущество его армии начинает сокращаться. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Bloomberg".

Российские войска. Фото: из открытых источников

СМИ отмечает, когда Киев получает от своих американских и европейских союзников оружие на миллиарды долларов, окно для российского прорыва сужается, даже несмотря на то, что Россия продолжает обстреливать ракетами и беспилотниками украинские города, в том числе энергетическую инфраструктуру.

Отмечается, что попытка России открыть новый фронт на северо-востоке Украины в Харьковской области уже выглядит увязшей, не достигнув цели – создания буферной зоны вдоль границы. Украина утверждает, что наносит "очень большие потери" российским войскам в боях вокруг города Волчанск.

К тому же, отмечают журналисты, российские войска лишь незначительно продвинулись вперед после взятия стратегического восточноукраинского города Авдеевка в феврале ценой огромных потерь за месяцы боев. Они уже несколько недель пытаются захватить ключевой населенный пункт Часов Яр на востоке Донецкой области.

Авторы материла подчеркивают, Путин настаивает на том, что его военные цели неизменны, и что Россия будет воевать столько, сколько потребуется для победы в Украине. Перед Украиной и союзниками стоит вызов сохранения сопротивления, которое в значительной степени зашло в тупик. Украинским войскам удалось удержать линию фронта, несмотря на задержки с поставками помощи и преимущества РФ.

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