Президент Аргентины Хавьер Милей с большой долей вероятности не посетит украинский мирный саммит в Швейцарии 15–16 июня. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает издание "La Nacion", со ссылкой на официальные источники.

Саммит мира. Фото: из открытых источников

"Было подтверждено, что президент не будет присутствовать на мирном Саммите по Украине, который пройдет в Швейцарии 15 и 16 числа этого месяца и на который его пригласил президент Владимир Зеленский", — говорится в сообщении.

Сообщается, что Милей решил сократить свою десятидневную поездку в Европу, которую он планировал начать в следующую среду. Отмечается, что Милей отправится в Европу 12-15 июня на встречу G-7, вернется в Аргентину, а затем вернется в Европу 22-24 июня для участия в отдельных мероприятиях.

"Изменение планов связано с тем, что президент хочет быть в Аргентине на национальные праздники 17 и 20 июня, поэтому он вернется (в Аргентину) 15-го числа и вернется в Европу 22-го, чтобы завершить свое турне", — отмечает издание.

17 июня в стране отмечают национальный день латиноамериканской свободы, а 20-го – День флага.

Таким образом, президент Аргентины все же примет участие в саммите G7 в Италии, назначенном на 13-15 июля, на который он был приглашен премьер-министром Джорджией Мелони. В то же время, Милей отменил встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном, которая была запланирована на 19 июня.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент Аргентины все же предпочитает союзы с "странами, защищающими свободу". В эти страны входят Соединенные Штаты и Израиль, его Милей посетил недавно, а также Украина, получившая от Аргентины вертолеты российского производства.



