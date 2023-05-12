У России возникли проблемы с «Калибрами»: подробности от британской разведки

Страна-агрессор впервые столкнулась с серьезным вопросом – как быть с применением крылатых ракет в войне против Украины. Дело в том, что эти ракеты нужны для потенциальной войны с НАТО, а нынешняя война уже почти истощила их запасы. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете британской разведки.

Ракеты "Калибр". Фото: из открытых источников

Британские эксперты отмечают, что в ночь на 9 мая Россия выпустила по территории Украины восемь крылатых ракет "Калибр" – впервые после двухмесячной паузы. До этого "Калибры" применяли в последний раз еще 9 марта, хотя все предыдущие месяцы перед тем Россия активно их использовала.

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Двухмесячную паузу в применении "Калибров" британская разведка объясняет желанием россиян восстановить свои ракетные запасы. Британские военные аналитики полагают, что Россия рассматривает крылатые ракеты всех типов как главный инструмент нанесения ударов вглубь Украины для срыва украинского контрнаступления.

Также российские войска, скорее всего, полагаются именно на ракеты в случае гипотетического конфликта с НАТО, что порождает дилемму – использовать ракеты против Украины или все же заняться тем, чтобы снова поднакопить их запасы.

"Как использовать это дефицитное и дорогое оружие — одна из многочисленных дилемм, с которыми сталкивается российское командование, потому что война в Украине продолжается намного дольше, чем они изначально планировали", – отмечают британские специалисты.

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