У России есть план, как поставить Украину на колени: что задумала и какие требования будет выдвигать

Уже ни для кого не секрет, что продолжаются активные закулисные переговоры по прекращению войны, отметил военный Юрий Касьянов.

Зеленский и Путин

Впрочем, по его словам, понятно, что до прихода к власти в Штатах новой администрации президента решительных шагов никто делать не будет. Однако, отмечает Касьянов, время от времени даже президент Владимир Зеленский озвучивает несколько наших предложений, тестируя, вероятно, общественное мнение и мнение партнеров.

"Последнее, что я слышал, это предложение не бить по нашей энергетике в обмен на то, что мы тоже не будем трогать их нефть и газ. Вероятно, у нас с энергетикой все не так хорошо накануне зимы. Но нужно ли это нашему врагу? Нефти и газа у него валом, нанести дронами серьезные разрушения электростанциям и теплостанциям мы не можем, а впереди тяжелая, холодная зима для нас", — отметил Касьянов.

По его мнению, эту ситуацию Россия попытается использовать как способ поставить Украину на колени и выторговать снятие всех санкций. Также враг хочет, чтобы мир признал Крым русским. Также агрессору нужно признание захвата востока Украины, разоружение Украины, русский язык государственный для Украины, внеблоковый статус для Украины.

"Хороший план (для врага), зачем его менять? Его изменить может только изменение нашей военной, военно-политической, оборонной политики. Нужны новые идеи, требуется модернизация. А для этого мы сами должны измениться. Настает время неизбежных перемен. Мы еще не проиграли войну", – отметил Касьянов.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о переговорах между Украиной и РФ по сохранению объектов энергетики.



