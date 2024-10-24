У России есть план, как поставить Украину на колени: что задумала и какие требования будет выдвигать

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Ткачик Олеся
Уже ни для кого не секрет, что продолжаются активные закулисные переговоры по прекращению войны, отметил военный Юрий Касьянов.
Зеленский и Путин
Впрочем, по его словам, понятно, что до прихода к власти в Штатах новой администрации президента решительных шагов никто делать не будет. Однако, отмечает Касьянов, время от времени даже президент Владимир Зеленский озвучивает несколько наших предложений, тестируя, вероятно, общественное мнение и мнение партнеров.
По его мнению, эту ситуацию Россия попытается использовать как способ поставить Украину на колени и выторговать снятие всех санкций. Также враг хочет, чтобы мир признал Крым русским. Также агрессору нужно признание захвата востока Украины, разоружение Украины, русский язык государственный для Украины, внеблоковый статус для Украины.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о переговорах между Украиной и РФ по сохранению объектов энергетики.
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