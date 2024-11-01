У России еще не было таких потерь: ВСУ установили сразу три рекорда

В октябре Россия понесла рекордные потери на войне в Украине. Силы обороны уничтожили более 40 тысяч российских оккупантов за один месяц, что является самым высоким показателем с начала полномасштабного вторжения РФ.

Потери России на войне в Украине. Фото из открытых источников

Согласно статистике Генштаба ВСУ, за октябрь Россия на войне в Украине потеряла 41 980 солдат. Это абсолютный рекорд России по потерям на войне. Предыдущий рекорд был зафиксирован в мае – 38 940 солдат, в то время как средние потери России личного состава за месяц составляют 21 103 военных.

Начиная с мая, потери армии РФ на войне в Украине пересекли отметку более 30 тыс. солдат и остаются на этом уровне последние полгода:

— Май – 38 940

— Июнь – 35 030

— Июль – 35 680

— Август – 36 810

— Сентябрь – 38 130

— Октябрь – 41 980

Таким образом, за последние шесть месяцев Россия потеряла на войне 226 570 солдат из 696 410 ликвидированных военных, что составляет треть от всех потерь от начала полномасштабного вторжения.

Кроме рекорда по количеству ликвидированного личного состава, Россия также понесла рекордные потери в еще двух категориях. В октябре было уничтожено 923 единиц бронетехники, при среднем показателе 560, а также 2417 единиц автотехники, в то время как в среднем уничтожали почти в три раза меньше – 850.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в августе ВСУ установили два рекорда по потерям армии РФ на войне в Украине.

Также "Комментарии" писали, что украинские силы установили рекорд по потерям России на войне в Украине за неделю. Всего за семь дней Россия потеряла почти 10,5 тыс. солдат личного состава.