У России еще не было таких потерь: ВСУ установили сразу два рекорда

Украинские силы продолжают наносить значительные потери России на войне. Согласно статистике Генштаба ВСУ в августе Россия потеряла рекордное количество дронов и спецтехники. Кроме того, на втором месте оказались потери России по личному составу, количеству автотехники и артсистем.



Потери России на войне в Украине. Фото из открытых источников

За август Россия потеряла на войне 1539 беспилотников, что явилось рекордным результатом за всю войну. Это уже в четвертый раз, когда украинские силы уничтожают более 1000 российских дронов в месяц. Раньше это происходило в мае, июне и июле.

Также Силы обороны смогли уничтожить рекордное количество российской спецтехники – 278 единиц. Предыдущий рекорд был в июне – 267 единиц спецтехники.

Сразу три показателя российских потерь заняли второе место в августе: личный состав, количество автотехники и артсистем. Украинские военные смогли ликвидировать 36 810 российских оккупантов. Рекордное количество потерь РФ по личному составу было в мае, тогда украинские силы уничтожили почти 39 тыс. российских солдат.

Кроме того, Россия потеряла 2065 единиц автотехники. Рекордный показатель был зафиксирован в июле – 2103 единиц. На втором месте по потерям РФ на войне стало также количество артсистем — 1517. Это всего на три артиллерийских системы меньше, чем в июле, когда был установлен рекорд по их потерям — 1520 единиц.



Ранее портал "Комментарии" сообщал о потерях России за июль и рекорды, установленные в том месяце.



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