У России большие проблемы: где враг ждет повторения Курской операции ВСУ

Украинское контрнаступление в Курской области России продолжается и может перекинуться на соседние регионы РФ. Армия Путина при этом несет очень большие потери на своей же территории. Об этом пишет портал "Комментарии" со ссылкой на пояснения военно-политического эксперта Дмитрия Снегирева в эфире телеканала FreeДОМ.
По информации эксперта, ситуация для врага на Курщине тяжелая. Российское наступление в районе Малой Локни фактически захлебнулось, указал он.
"Более того, за последние несколько дней Силы обороны Украины перехватили инициативу и провели ряд успешных контрнаступательных действий в районе Махновки, которая взята под полный контроль Сил обороны. Это — свидетельство того, что украинское контрнаступление продолжается", — констатировал он.
По словам Снегирева, Силы обороны Украины наносят успешные удары по местам расположения военных РФ и войск КНДР. От ударов ВСУ страдает военная логистика не только в Курской, но и в Брянской, Белгородской, Орловской областях. Это создает у врага опасения, связанные с перспективой более масштабного наступления ВСУ, заявил эксперт.
"Россияне стоят перед вопросом о возможности расширения зоны присутствия Сил обороны Украины на территории РФ за счет других субъектов Российской Федерации. Речь идет о возможности повторения Курского сценария в Брянской и Белгородской областях", — отметил Снегирев.
Он добавил, что за весь период украинского наступления в Курской области, по данным Главного управления разведки Министерства обороны Украины, потери российской армии оцениваются на уровне 35-38 тыс. военных убитыми и ранеными. При этом на Курщине воюют наиболее боеспособные подразделения ВС РФ морпехи, десантники, спецназ и дивизия спецназначения Росгвардии, то есть, в российском понимании, элита.
Портал "Комментарии" сообщал, что северокорейские войска, участвующие в боевых действиях в Курской области, несут критически высокие потери. Если ситуация не изменится, весь контингент в 12 тысяч военнослужащих может быть убит или ранен к середине апреля 2025 года. К такому выводу пришли аналитики Института изучения войны.
Американские эксперты отмечают, что северокорейские войска теряют примерно 92 солдата в день с момента привлечения к боевым действиям в декабре 2024 года. Президент Украины Владимир Зеленский в начале января 2025 года заявил, что 3800 военных из Северной Кореи уже были убиты или ранены. По данным Национальной разведывательной службы Южной Кореи, по состоянию на 13 января 2025 года 300 северокорейцев погибли, а еще 2700 получили ранения.
Ситуация для врага в Курской области тяжелая, потери - очень большие, но может стать еще хуже, если ВСУ повторят этот опыт в двух других областях РФ. Фото: росСМИ
Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, которого цитируют "Комментарии", 18 января уточнил, потери убитыми и ранеными у войск КНДР на Курщине уже превышают четыре тысячи человек. Ни одно военное формирование РФ не несло таких интенсивных потерь, как северокорейские военные в Курской области РФ. Поэтому вторая, свежая волна военных из КНДР обязательно будет, убежден Коваленко — ведь первые 12 тысяч северокорейцев скоро закончатся. Сейчас, к примеру, северокорейских солдат не видно на передовой. По версии бойцов ВСУ, они "зализывают раны".
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