У России большие проблемы: где враг ждет повторения Курской операции ВСУ

Украинское контрнаступление в Курской области России продолжается и может перекинуться на соседние регионы РФ. Армия Путина при этом несет очень большие потери на своей же территории. Об этом пишет портал "Комментарии" со ссылкой на пояснения военно-политического эксперта Дмитрия Снегирева в эфире телеканала FreeДОМ.





По информации эксперта, ситуация для врага на Курщине тяжелая. Российское наступление в районе Малой Локни фактически захлебнулось, указал он.





"Более того, за последние несколько дней Силы обороны Украины перехватили инициативу и провели ряд успешных контрнаступательных действий в районе Махновки, которая взята под полный контроль Сил обороны. Это — свидетельство того, что украинское контрнаступление продолжается", — констатировал он.