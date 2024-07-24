У РФ прогресс на фронте: военный откровенно рассказал, что нужно сделать Украине

Военный Александр Карпьюк отмечает, что все почему-то ждут переговоров после выборов в США. Но, по его словам, переговоры не делаются через неделю, ведь это долгий процесс, который зависит от состояния на фронте. Как считает военный, сейчас кремлевскому диктатору Владимиру Путину нет смысла договариваться, ВС РФ улучшает свое положение на фронте и не будет отказываться от прогресса, пока он идет.

Война в Украине

Именно поэтому, говорит Карпьюк , Украина должна решить ряд задач. В первую очередь, по его словам, улучшить состояние ПВО. Дальше требуется активная оборона в воздухе, а для этого должны поработать F-16.

Кроме того, добавил военный, нужно нивелировать разницу в живой силе и средствах.

"Это тоже в процессе. У нас идет мобилизация, средства тоже уходят на фронт. В РФ же желающих становится все меньше, там уже говорят о необходимости мобилизации, потому что даже 25 тыс. долларов не является достаточной мотивацией, чтобы отправлять на фронт пигдогов в достаточном количестве. То есть скоро будет перелом в этом вопросе, нужно достоять и выровнять ситуацию в Донецкой области", — отметил Карпюк .

Также, по его словам, нужна ротация "старых" бригад на фронте.

"Нужно ее проводить очень аккуратно, чтобы не допустить ситуаций как со 115 или 125 бригадами, после которых мы до сих пор разгребаем пиздец на фронте. Надо завести бригады, выдержать время, пока они получат достаточно опыта, чтобы держать участок, после чего вывести "старые" бригады, доукомплектовать их личным составом и оружием. После чего провести полноценное разрешение. Когда эти бригады восстановят боеспособность и станут резервом – это будет самое сильное усиление фронта. Потому что они самые опытные и успешные в этой войне", – считает военный.

А еще, говорит он, следует уничтожить несколько важных объектов в РФ.

"Показать что мы это можем, можем делать очень больно, так, чтобы даже роспропаганда не смогла делать вид, что все ок, то какие-то обломки упали, вахтера затрехсотило, траву подожгло. Чтобы было очень больно. Очень", – заявил военный.

При этом он добавил, что сейчас Украина очень далека от того состояния, когда можно приступать к переговорам, но все же ближе, чем в 2022 году.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что враг готовит решающую битву.



