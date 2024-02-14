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У РФ огромные потери танков: повлияет ли это на способность Путина продолжать войну

По информации Business Insider, РФ потеряла на фронте больше танков, чем она имела в начале войны

сегодня, 12:08
Автор:
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Кравцев Сергей
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Только в течение прошлого года РФ потеряла около 1120 танков в войне против Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Business Insider", со ссылкой на международный институт стратегических исследований.

У РФ огромные потери танков: повлияет ли это на способность Путина продолжать войну

Танки. Фото из открытых источников

"Потери танков с начала полномасштабного вторжения сейчас, вероятно, превышают 3000 единиц. Для сравнения, потери танков России на поле боя больше, чем количество, которое она имела, когда она начала свое наступление в 2022 году", – рассказал генеральный директор Международный институт стратегических исследований Бастиан Гигерих.

Несмотря на такие потери, по его мнению, РФ сможет вести боевые действия еще в течение нескольких последующих лет. Он объясняет, что Кремль смог частично восстановить свои потери путем расконсервирования старой техники из хранилищ и строительством новой.

Издание отмечает, Россия должна быть в состоянии поддерживать это в течение еще двух-трех лет, хотя при этом ей придется пожертвовать качеством ради количества. Из-за длительной войны Россия обратилась за оружием к таким союзникам, как Северная Корея и Иран, из-за нехватки оружия. 

Читайте также на портале "Комментарии" — из-за снижения поддержки со стороны США, в Украине уже ощущается нехватка ракет для систем ПВО, а также дефицит артиллерийских снарядов. Президент США Джо Байден во время встречи в Вашингтоне с канцлером Германии Олафом Шольцем заявил, что, если Конгресс не утвердит новую финансовую помощь Украине, последствия могут быть ужасающими. Заявления о том, что, если дать Путину победить в Украине, он пойдет дальше, звучали на этой неделе из Польши, из Дании, из Германии. О чем говорят действия и заявления коллективного Запада последнего времени? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.




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Источник: https://www.businessinsider.com/russia-lost-more-tanks-than-before-ukraine-war-iiss-2024-2
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