У РФ огромные потери танков: повлияет ли это на способность Путина продолжать войну

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Только в течение прошлого года РФ потеряла около 1120 танков в войне против Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Business Insider", со ссылкой на международный институт стратегических исследований.
Танки. Фото из открытых источников
Несмотря на такие потери, по его мнению, РФ сможет вести боевые действия еще в течение нескольких последующих лет. Он объясняет, что Кремль смог частично восстановить свои потери путем расконсервирования старой техники из хранилищ и строительством новой.
Издание отмечает, Россия должна быть в состоянии поддерживать это в течение еще двух-трех лет, хотя при этом ей придется пожертвовать качеством ради количества. Из-за длительной войны Россия обратилась за оружием к таким союзникам, как Северная Корея и Иран, из-за нехватки оружия.
Читайте также на портале "Комментарии" — из-за снижения поддержки со стороны США, в Украине уже ощущается нехватка ракет для систем ПВО, а также дефицит артиллерийских снарядов. Президент США Джо Байден во время встречи в Вашингтоне с канцлером Германии Олафом Шольцем заявил, что, если Конгресс не утвердит новую финансовую помощь Украине, последствия могут быть ужасающими. Заявления о том, что, если дать Путину победить в Украине, он пойдет дальше, звучали на этой неделе из Польши, из Дании, из Германии. О чем говорят действия и заявления коллективного Запада последнего времени? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.
Обсуждения
Новости