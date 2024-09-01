У РФ будет три направления для наступления: военный сделал откровенное заявление о рисках потери Покровска

Потеря Покровска на Донетчине может повлечь за собой серьезные последствия для Украины, предупредил заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин.

Максим Жорин (фото из открытых источников)

В своем Telegram-канале Жорин отметил, что после захвата у Покровской российской армии будет несколько вариантов для дальнейших наступлений.

Офицер предположил, что российские силы могут развивать атаки в Донецкой области по направлениям на Константиновку, Дружковку и Краматорск. Кроме этого, он отметил вероятность российского наступления на юге с целью оцепления украинских войск, а также не исключает возможность атак на Днепропетровскую область.

"По моему мнению, для россиян приоритетными будут именно первые два направления, но после взятия Покровской возможность наступления на Днепропетровщину также становится более реальной", — добавил Жорин.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что враг готовит большое наступление на новую область Украины . По информации издания The Times, командование России весной 2025 года может попытаться совершить наступление на Днепропетровскую область. Аналитики отмечают, что обе стороны как Украина, так и Россия пока не ожидают значительных прорывов в боевых действиях, а ведут борьбу за стратегические преимущества в конце осени. Обозреватели сравнивают ситуацию с армрестлингом: каждая сторона пытается истощить ресурсы противника и создать слабые места в его обороне.

Эти действия объясняют проведением операций Украины в Курской области, а также усилением давления России на захват Покровска и Временного Яра. В то же время эксперты отмечают, что война остается динамичной и непредсказуемой, больше, чем когда-либо за последние полтора года.

