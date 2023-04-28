У РФ большие потери на фронте: в британской разведке озвучили подробности

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Кремль был вынужден отменить соревнования по "танковому биатлону". Большие потери на войне с Украиной привели к нехватке танков и танкистов. Как передает портал "Комментарии", об этом в Twitter сообщает британская разведка.
Российский танк. Фото: из открытых источников
В Минобороны Великобритании отмечают, на прошлой неделе российские СМИ сообщили, что ежегодные Армейские международные игры в России в 2023 году не состоятся. Игры, заявленные как "Военная олимпиада", символизируют попытку России вернуть вооруженные силы в основу массовой культуры. Мероприятие, похожее на фестиваль, также известно, как "танковый биатлоном".
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
По информации британской разведки, Россия, скорее всего, отменила игры главным образом потому, что опасается, что в военное время это мероприятие будет воспринято как несерьезное. Российские националистические комментаторы, в том числе бывший офицер разведки Игорь Гиркин, яростно критиковали Министерство обороны России в 2022 году.
Читайте также на портале "Комментарии" — оккупанты снова бьют ракетами: в Умани разрушена многоэтажка – в Днепре погибли женщина и ребенок.
Также издание "Комментарии" сообщало – почему лояльные к РФ страны продвигают тему переговоров – как помешать планам Кремля. Эксперты детально проанализировали ситуацию.
Обсуждения
Новости