У РФ большие потери на фронте: в британской разведке озвучили подробности

Кремль был вынужден отменить соревнования по "танковому биатлону". Большие потери на войне с Украиной привели к нехватке танков и танкистов. Как передает портал "Комментарии", об этом в Twitter сообщает британская разведка.

Российский танк. Фото: из открытых источников

В Минобороны Великобритании отмечают, на прошлой неделе российские СМИ сообщили, что ежегодные Армейские международные игры в России в 2023 году не состоятся. Игры, заявленные как "Военная олимпиада", символизируют попытку России вернуть вооруженные силы в основу массовой культуры. Мероприятие, похожее на фестиваль, также известно, как "танковый биатлоном".

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По информации британской разведки, Россия, скорее всего, отменила игры главным образом потому, что опасается, что в военное время это мероприятие будет воспринято как несерьезное. Российские националистические комментаторы, в том числе бывший офицер разведки Игорь Гиркин, яростно критиковали Министерство обороны России в 2022 году.

"Существует также реальная вероятность того, что из-за потерь в Украине Минобороны России обеспокоено тем, что нехватка танков, танкистов и другого квалифицированного персонала поставит под угрозу обычное доминирование российской команды в таблице медалей", — отмечают в Минобороны Британии.

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