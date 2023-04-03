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У резиденции Путина установили зенитно-ракетный комплекс "Панцирь - С1"

Еще один комплекс, возле еще одной резиденции

сегодня, 16:30
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Автор:

Константин Куликов

Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1" установили неподалеку от вероятной резиденции президента России Владимира Путина возле Красной Поляны в Краснодарском крае РФ. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на "Радио Свобода", которое цитирует команду расследователей оппозиционного политика в заключении Алексея Навального.

У резиденции Путина установили зенитно-ракетный комплекс "Панцирь - С1"

Панцир - С1

По их данным, в километре от установления ПВО расположен комплекс зданий, который формально никакого отношения к президенту иметь не может. Поскольку "все это по документам принадлежит "Газпрому", но в действительности это секретная зимняя резиденция Владимира Путина".


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"Это место, где он катается на лыжах", — отмечают расследователи. Это шале считается домом для приема официальных гостей. Здесь расположены два дома, корпус для лиц сопровождения, горнолыжный подъемник и вертолетная площадка. Сначала построили здание площадью 3800 квадратных метров.

В нем четыре этажа: два под землей и два над землей. В этом здании расположен огромный спа-комплекс, две большие спальни и другие помещения.

После Олимпиады был построен и второй дом. Его площадь – 8300 квадратных метров.

Кроме того, стало известно, что российские власти установили комплексы "Панцирь-С1" возле Минобороны, аэродрома Остафьево, резиденции президента Путина в Ново-Огарево и на Валдае, а также на офисном здании Москвы. 22 февраля "Панцирь-С1" заметили на Воробьевых горах напротив стадиона "Лужники", где должен выступить Путин.

"Панцирь-С1" — представляет собой зенитный ракетно-пушечный комплекс малого радиуса действия, размещаемый на гусеничном шасси, колесном шасси грузовика, прицепа или устанавливаемый стационарно. Управление ведут два или три оператора. Противовоздушная оборона осуществляется автоматическими пушками и управляемыми ракетами с радиокомандной наводкой с инфракрасной и радиолокационной слежкой. Комплекс предназначен для защиты малоразмерных объектов от средств воздушного нападения (как пилотируемых, так и беспилотных). Кроме того, комплекс способен бороться с легкобронированными наземными целями, а также живой силой противника.

Напомним, что падение (вероятного) украинского беспилотника уже зафиксировано в Московской области. Кроме этого, в ВСУ сформированы ударные роты БПЛА. А Лукашенко начал внезапную проверку боевой готовности армии.



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