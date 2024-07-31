У путинской войны назревает кризис: с чем у россиян все больше проблем

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Кравцев Сергей
Практически ежедневно с фронта приходят сообщения о том, что Россия продолжает свое наступление. И так или иначе, но ползучим темпом оккупантам удается продвигаться вперед. Но так ли все безупречно у противника? С чем уже вырисовываются проблемы? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.
Война в Украине. Фото: из открытых источников
Военный эксперт Сергей Грабский в эфире телеканала FREEДОМ заявил, что на фронте российские оккупанты понесли очень жестокие потери в бронетехнике и артиллерийских системах. Чтобы экономить военную технику, армия РФ вначале бьет по переднему краю украинской обороны авиацией, а затем идет в наступление.
Грабский обратил внимание, что оба варианта использования техники приводят к ее потерям. Поэтому противник использует технику достаточно дозировано, хотя на некоторых участках мы отмечаем попытки использовать технику так, как предписывает это наставление. То есть, речь идет о том, что на отдельных участках командиры российских войск придерживаются старых прописанных правил, которые не всегда срабатывают в сегодняшней войне.
Журналист и блогер Ренат Давлетгильдеев в эфире телеканала FREEДOM заявил, что российские власти из-за нехватки человеческих ресурсов в армии решили увеличить финансирование для контрактников. Но, если раньше людей заманивали на войну против Украины из глубинки РФ, то сейчас дело дошло до Москвы и Санкт-Петербурга. Это говорит о кризисе путинской войны – деньги еще есть, но воевать уже некому.
Эксперт отметил, что Кремль не жалеет денег, чтобы привлечь людей на войну. Очередное подтверждение – указ мэра Москвы Сергея Собянина о выделении всем военнослужащим по контракту 2 млн рублей.
Ренат Давлетгильдеев призвал обратить внимание, что речь идет именно о Москве.
Он подчеркнул – заверения российских пропагандистов и политиков, что в РФ “хотят воевать, поколение 20-летних мужчин поддерживает войну, а в военкоматы стоят очереди”, абсолютно не соответствует действительности.
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