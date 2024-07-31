У путинской войны назревает кризис: с чем у россиян все больше проблем

Практически ежедневно с фронта приходят сообщения о том, что Россия продолжает свое наступление. И так или иначе, но ползучим темпом оккупантам удается продвигаться вперед. Но так ли все безупречно у противника? С чем уже вырисовываются проблемы? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Противник вынужден экономить на технике

Военный эксперт Сергей Грабский в эфире телеканала FREEДОМ заявил, что на фронте российские оккупанты понесли очень жестокие потери в бронетехнике и артиллерийских системах. Чтобы экономить военную технику, армия РФ вначале бьет по переднему краю украинской обороны авиацией, а затем идет в наступление.

“Российские оккупанты нашли для себя золотое решение этого вопроса — максимально используя управляемые авиабомбы и поддавая наши позиции артиллерийским обстрелам, то есть превращая их в “лунный пейзаж”, что, в общем, позволяет в дальнейшем осуществлять “мясные штурмы” — настойчивые и последовательные. То есть можно говорить и о банзай-атаках, и о “тараканьей тактике”. Противник вынужден экономить на технике, потому что в сегодняшней войне, несмотря на все ухищрения, ее можно использовать в двух вариантах: или в очень ограниченном количестве для того, чтобы избежать больших потерь, или использовать в абсолютно масштабных атаках, для того, чтобы создать массовое превосходство на отдельном участке фронта и просто задавить количеством техники наши позиции”, — рассказал эксперт.

Грабский обратил внимание, что оба варианта использования техники приводят к ее потерям. Поэтому противник использует технику достаточно дозировано, хотя на некоторых участках мы отмечаем попытки использовать технику так, как предписывает это наставление. То есть, речь идет о том, что на отдельных участках командиры российских войск придерживаются старых прописанных правил, которые не всегда срабатывают в сегодняшней войне.

Все меньше россиян хотят отправлять воевать в Украину

Журналист и блогер Ренат Давлетгильдеев в эфире телеканала FREEДOM заявил, что российские власти из-за нехватки человеческих ресурсов в армии решили увеличить финансирование для контрактников. Но, если раньше людей заманивали на войну против Украины из глубинки РФ, то сейчас дело дошло до Москвы и Санкт-Петербурга. Это говорит о кризисе путинской войны – деньги еще есть, но воевать уже некому.

Эксперт отметил, что Кремль не жалеет денег, чтобы привлечь людей на войну. Очередное подтверждение – указ мэра Москвы Сергея Собянина о выделении всем военнослужащим по контракту 2 млн рублей.

Ренат Давлетгильдеев призвал обратить внимание, что речь идет именно о Москве.

“До этого война Москву обходила. В основном воевать отправлялись люди не из центральных регионов России. А столица жила в своей реальности, там не было войны. И тот факт, что сейчас война придет в Москву, а она придет, говорит о том, что в остальной стране люди, видимо, кончились. И те, кто говорит, что в России достаточно денег и людей, ошибаются. Денег, возможно, пока достаточно, а людей, как мы видим, уже не хватает, если сейчас активно покупают людей уже из столицы и Питера”, — отметил собеседник.

Он подчеркнул – заверения российских пропагандистов и политиков, что в РФ “хотят воевать, поколение 20-летних мужчин поддерживает войну, а в военкоматы стоят очереди”, абсолютно не соответствует действительности.

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