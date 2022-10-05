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У Путина рассказали, что ждет аннексированные территории, которые освобождают ВСУ

В Кремле не видят проблемы в том, что российские войска отступают из аннексированных территорий

сегодня, 15:24
Автор:

Кравцев Сергей
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Российские войска снова оккупируют освобожденные украинскими защитниками территории Украины, на которых ранее РФ провела псевдореферендумы и которые Путин "присоединил к России". Как передает портал "Комментарии", об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет российское пропагандистское информагентство "РИА Новости".

У Путина рассказали, что ждет аннексированные территории, которые освобождают ВСУ

Путин и Песков. Фото: из открытых источников

Журналисты поинтересовались у Пескова, нет ли противоречий между словами Путина о том, что "принятые территории" с Россией навсегда и тем, что российские войска отступают из некоторых территорий.                                                           

"Здесь нет никакого противоречия, они будут с Россией навсегда, они будут возвращены", – заявил рупор Кремля.  

При этом Песков утонил, что Херсонская и Запорожская области Украины "вошли в состав России" в тех границах, на которых действовала военно-гражданская администрация оккупантов "на момент принятия".

Помимо оккупации тех территорий, которые Россия "присоединила" к себе путем постановочных "референдумов", у Путина не исключили продолжать "советоваться" с жителями Украины по желанию присоединения их территорий к России.

Читайте также на портале "Комментарии" — Дмитрий Песков рассказал, собрался ли Путин изменять статус "спецоперации" в Украине.

Также издание "Комментарии" сообщало — украинские войска вступили в решающую схватку с российскими оккупантами в битве за юг Украины. Украинская армия должна закончить это контрнаступление до наступления зимы, когда придут морозы и холода. Об этом сообщает рейтинговое издание "Financial Times".



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Источник: https://ria.ru/20221005/donbass-1821674778.html
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