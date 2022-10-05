Financial Times: Украина начала решающую битву за юг

Украинские войска вступили в решающую схватку с российскими оккупантами в битве за юг Украины. Украинская армия должна закончить это контрнаступление до наступления зимы, когда придут морозы и холода. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на "Financial Times".

ВСУ. Фото из открытых источников

Демократ из сенатского комитета по международным отношениям Крис Мерфи заявил, что возможность проводить эффективную контрнаступательную операцию подходит к концу, потому как как скоро закончится осень и наступит зима. Украинские войска уже очень много добились, но им нужно не сбавлять темп, нужно продолжать использовать своё преимущество.

По словам официальных лиц, Вооруженным силам Украины нужно во что бы то ни стало выбить россиян из юга до зимы. Как показывает климат в этой местности, земля здесь не промерзает, что свойственно для других регионов Украины в зимний период. Поэтому вскоре местность станет очень грязной и будет сложно в таких условиях маневрировать. Можно будет передвигаться только по основных дорогах, которые будут простреливаться врагом.

В то же время бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко отметил, что у украинских войск нет времени для промедлений. Нужно очень быстро пробираться через освобожденные территории, потому что погодные условия могут замедлить действия украинской армии.

Военные аналитики прогнозируют, что, если украинские войска не сбавят темп, то уже в середине ноября Херсон может быть под украинским флагом.

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