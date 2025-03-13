В Министерстве иностранных дел России предупредили о недопустимости размещения иностранных войск на территории Украины. В Кремле заявили, что такой шаг будет расценен как прямое вмешательство стран, которые пойдут на этот шаг, в "конфликт". Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Sky News", цитируя официального представителя МИД Марию Захарову.

Кремль. Фото: из открытых источников

Спикер МИД России фактически подчеркнула, что Москва "ответит всеми доступными средствами" на ввод иностранных войск в Украину.

СМИ отмечает, в рамках обсуждений возможного мирного соглашения для обеспечения безопасности Украины европейские лидеры предложили отправить в страну миротворческие силы. США уже исключили возможность размещения своих военных, однако Великобритания и Франция рассматривают такую вероятность.

Читайте также на портале "Комментарии" — в России в феврале этого года согласовали документ, в котором говорится, что РФ "должна работать над ослаблением переговорной позиции США по Украине", а также в нем говорится о необходимости "полного демонтажа" нынешней украинской власти. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "УП", со ссылкой на документ, полученный европейской разведкой и проанализированный изданием Washington Post.

Также издание "Комментарии" сообщало – военные и высокопоставленные чиновники Франции и Великобритании обсуждают размещение миротворческого контингента в Украине. В частности, таким силам могут позволить наносить удары по войскам РФ и по территории России в случае нарушения режима перемирия. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Associated Press (AP).



