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У Путина признались, что их больше всего пугает по завершению войны в Украине

Sky News пишет о том, что у Путина пригрозили "всеми доступными средствами" на ввод миротворцев в Украину

13 марта 2025, 15:53 comments1022
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Кравцев Сергей

В Министерстве иностранных дел России предупредили о недопустимости размещения иностранных войск на территории Украины. В Кремле заявили, что такой шаг будет расценен как прямое вмешательство стран, которые пойдут на этот шаг, в "конфликт". Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Sky News", цитируя официального представителя МИД Марию Захарову.

У Путина признались, что их больше всего пугает по завершению войны в Украине

Кремль. Фото: из открытых источников

Спикер МИД России фактически подчеркнула, что Москва "ответит всеми доступными средствами" на ввод иностранных войск в Украину.

СМИ отмечает, в рамках обсуждений возможного мирного соглашения для обеспечения безопасности Украины европейские лидеры предложили отправить в страну миротворческие силы. США уже исключили возможность размещения своих военных, однако Великобритания и Франция рассматривают такую вероятность.

Читайте также на портале "Комментарии" — в России в феврале этого года согласовали документ, в котором говорится, что РФ "должна работать над ослаблением переговорной позиции США по Украине", а также в нем говорится о необходимости "полного демонтажа" нынешней украинской власти. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "УП", со ссылкой на документ, полученный европейской разведкой и проанализированный изданием Washington Post.

Также издание "Комментарии" сообщало – военные и высокопоставленные чиновники Франции и Великобритании обсуждают размещение миротворческого контингента в Украине. В частности, таким силам могут позволить наносить удары по войскам РФ и по территории России в случае нарушения режима перемирия. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Associated Press (AP).




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Источник: https://news.sky.com/story/ukraine-war-trump-zelenskyy-talks-putin-kursk-witkoff-kremlin-russia-moscow-saudi-live-sky-news-latest-12541713?postid=9269368#liveblog-body
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