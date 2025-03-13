В ЕС заговорили об ударах по РФ: названо условие

Военные и высокопоставленные чиновники Франции и Великобритании обсуждают размещение миротворческого контингента в Украине. В частности, таким силам могут позволить наносить удары по войскам РФ и по территории России в случае нарушения режима перемирия. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Associated Press (AP).

Военные Франции. Фото: из открытых источников

В публикации говорится, что 11 марта в Париже состоялась встреча, в которой приняли участие командующие армиями 34 стран и других военных представителей, а также высокопоставленные чиновники из стран Европы и мира.

В ходе время переговоров военные и чиновники обсудили контуры международных сил безопасности для Украины. Эту идею Франция и Великобритания продвигают для сдерживания любой будущей агрессии России против Украины, если Москва и Киев договорятся прекратить боевые действия.

По словам западных и украинских официальных лиц, окончательного плана военных действий еще не существует. Однако издание AP пообщалось с западными и украинскими чиновниками в Киеве, а также с французскими чиновниками в Париже и британскими чиновниками в Лондоне. На условиях анонимности они кратко рассказали подробности новых очертаний плана по сдерживанию.

Предварительно, военные и чиновники обсуждают следующие варианты сил и полномочий миротворческих войск на территории Украины: в случае прекращения войны, страны Европейского Союза могут разместить на территории Украины миротворческие войска. Им могут позволить наносить удары по войскам России в случае нарушения ими перемирия. Войска могут дислоцировать на стратегических объектах, в частности атомных электростанциях. Поддержку могут оказывать западная авиация и флот. Рассматриваются "прямые и немедленные удары по российским объектам", что станет ответом на попытку России возобновить боевые действия. Обсуждается формирование контингента, способного сдержать Россию от нового наступления. Силы могут получить тяжелую технику и запасы вооружения, которые могут быть переброшены в течение нескольких часов или дней для помощи в обороне Украины.

Контроль за линией фронта будет дистанционным — через беспилотники и другие технологии.

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