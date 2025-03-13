До какого года намерен воевать Путин: какие требования РФ для "мирного урегулирования" войны

В России в феврале этого года согласовали документ, в котором говорится, что РФ "должна работать над ослаблением переговорной позиции США по Украине", а также в нем говорится о необходимости "полного демонтажа" нынешней украинской власти. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "УП", со ссылкой на документ, полученный европейской разведкой и проанализированный изданием Washington Post.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

В частности, в публикации отмечается, что документ в феврале подготовил влиятельный московский аналитический центр, близкий к Федеральной службе безопасности России (ФСБ).

В нем изложены максималистские требования России относительно любого завершения российско-украинской войны.

"В документе отвергаются предыдущие планы президента США Дональда Трампа по заключению мирного соглашения в течение 100 дней как "невыполнимые" и говорится, что "мирное урегулирование кризиса в Украине не может произойти раньше 2026 года"", – говорится в материале.

Документ также отвергает любой план ввода миротворцев в Украину, как это предлагали некоторые европейские страны, и настаивает на признании российскими захваченных территорий Украины.

Кроме того, он призывает к созданию буферной зоны на северо-востоке Украины на границе с такими российскими областями, как Брянская и Белгородская, а также демилитаризованной зоны на юге Украины вблизи Крыма, который Россия незаконно аннексировала в 2014 году.

"Последняя повлияет на Одесскую область", – говорится в публикации.

В документе говорится и о необходимости "полного демонтажа" нынешней украинской власти.

"Документ был подготовлен аналитическим центром, который тесно сотрудничает с 5-й службой ФСБ, отделом, который курирует операции (войну РФ — ред.) в Украине, за неделю до переговоров между Россией и США в Эр-Рияде, Саудовская Аравия, которые состоялись 18 февраля. Российский чиновник, близкий к высокопоставленным российским дипломатам, сказал, что основная направленность рекомендаций отражает широкий консенсус в Москве, но добавил, что никогда не ясно, в какой степени руководство Кремля реагирует на документы, которые готовятся для него", – уточняют авторы публикации.

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