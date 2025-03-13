До какого года намерен воевать Путин: какие требования РФ для "мирного урегулирования" войны

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Кравцев Сергей
В России в феврале этого года согласовали документ, в котором говорится, что РФ "должна работать над ослаблением переговорной позиции США по Украине", а также в нем говорится о необходимости "полного демонтажа" нынешней украинской власти. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "УП", со ссылкой на документ, полученный европейской разведкой и проанализированный изданием Washington Post.
Война в Украине. Фото: из открытых источников
В частности, в публикации отмечается, что документ в феврале подготовил влиятельный московский аналитический центр, близкий к Федеральной службе безопасности России (ФСБ).
В нем изложены максималистские требования России относительно любого завершения российско-украинской войны.
Документ также отвергает любой план ввода миротворцев в Украину, как это предлагали некоторые европейские страны, и настаивает на признании российскими захваченных территорий Украины.
Кроме того, он призывает к созданию буферной зоны на северо-востоке Украины на границе с такими российскими областями, как Брянская и Белгородская, а также демилитаризованной зоны на юге Украины вблизи Крыма, который Россия незаконно аннексировала в 2014 году.
В документе говорится и о необходимости "полного демонтажа" нынешней украинской власти.
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