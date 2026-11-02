У Путина окончательно развязаны руки: озвучен жесткий прогноз о катастрофическом сценарии для Украины

Россия стремится не только захватывать украинские территории, но и вытеснять оттуда местное население, превращая города в места, непригодные для жизни. Для достижения этой цели Кремль использует удары по тылу и гражданской инфраструктуре. Такую оценку озвучил публицист и политический аналитик Виталий Портников.

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По словам журналиста, возможности Украины оказывать влияние на действия России в значительной степени зависят от способности ослаблять ее экономический потенциал. Пока Москва располагает достаточными ресурсами для ведения войны, она может продолжать разрушать украинские города и реализовывать свои цели.

"Мы с вами прекрасно понимаем, что реальных инструментов давления на Российскую Федерацию, кроме постепенного уменьшения ее экономического потенциала, не существует. Россия сможет делать на территории Украины все, что ей заблагорассудится, до момента превращения украинских городов в непригодные для жизни, до момента, пока у нее будут на это ресурсы", — заявил Портников.

Он подчеркнул, что российская стратегия, по его мнению, не ограничивается борьбой за территорию. Речь идет также о демографическом давлении — принудительном перемещении украинцев с юга и востока в центральные и западные области, а затем и за пределы страны.

"Цели России нам должны быть полностью понятны. Это превращение украинских городов на территории, на которых не может быть людей, это постепенное вытеснение украинцев с Юга и Востока в Центр, из Центра на Запад, с Запада за пределы Украины", — пояснил аналитик.

Портников также упомянул заявление мэра Днепра Бориса Филатова, назвавшего войну геноцидным после российских ударов по железнодорожному вокзалу города. Журналист согласился с таким определением, подчеркнув, что атаки на мирное население и тыловую инфраструктуру могут являться частью стратегии давления на украинское общество.

По словам публициста, для российской армии гражданские, не соглашающиеся на покорение, тоже становятся врагами. Именно поэтому, считает он, разрушение городов и устрашение населения остаются важными инструментами русской войны.

Портал "Комментарии" уже писал , что премьер-министр Эстонии Кристен Михал заявил, что его страна не намерена менять принципиальную позицию по отношению к России и смягчать публичную критику Кремля.