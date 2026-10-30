Не буду стримуватися. у ЄС жорстко відмовили Трампу в ультиматум щодо РФ

Прем’єр-міністр Естонії Крістен Міхал заявив, що його країна не має наміру змінювати принципову позицію щодо Росії та пом’якшувати публічну критику Кремля. Так він відреагував на повідомлення про те, що Пентагон нібито просив союзників стриманіше висловлюватися про Москву. Про це повідомляє Delfi.

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За словами Міхала, спроби домовитися з диктаторами та налагодити з ними відносини зазвичай закінчуються приниженням і втратою свободи. Він наголосив, що Естонія та інші балтійські держави послідовно попереджають про небезпеку з боку Росії й не збираються відмовлятися від цієї позиції.

Прем’єр також звернув увагу на суперечливу ситуацію: всередині країни опозиційні політики звинувачують владу в недостатній рішучості, тоді як у міжнародному інформаційному просторі з’являються повідомлення про прохання союзників зменшити гостроту заяв щодо Росії.

Міхал уточнив, що особисто не отримував таких звернень від американської сторони. Востаннє він зустрічався з президентом США Дональдом Трампом улітку в Анкарі, але тоді питання риторики щодо Москви не обговорювали.

"Я не збираюся стримуватися. Путін — диктатор, який вбиває жінок і дітей. І буде продовжувати це робити доти, допоки його не змусять змінити курс", — заявив глава естонського уряду.

Він додав, що НАТО протягом останніх років вживає заходів для стримування Росії. За оцінкою Міхала, російський лідер стикається з труднощами на полі бою, а також змушений реагувати на пожежі в російських містах і портах. Водночас естонський прем’єр визнав, що майбутня зима може бути складною для України.

Портал "Коментарі" вже писав, що заяви російської влади про нібито готовність Володимира Путіна до телефонної розмови з Володимиром Зеленським не означають, що Кремль змінив свою позицію.