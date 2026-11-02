У Путіна остатчно розв'язані руки: озвучено жорсткий прогноз про катастрофічний сценарій для України

Росія прагне не лише захоплювати українські території, а й витісняти звідти місцеве населення, перетворюючи міста на місця, непридатні для життя. Для досягнення цієї мети Кремль використовує удари по тилу та цивільній інфраструктурі. Таку оцінку озвучив публіцист і політичний аналітик Віталій Портников.

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За словами журналіста, можливості України впливати на дії Росії значною мірою залежать від здатності послаблювати її економічний потенціал. Поки Москва має достатньо ресурсів для ведення війни, вона може продовжувати руйнувати українські міста та реалізовувати свої цілі.

"Ми з вами прекрасно розуміємо, що реальних інструментів тиску на Російську Федерацію, крім поступового зменшення її економічного потенціалу, не існує. Росія зможе робити на території України все, що їй заманеться, до моменту перетворення українських міст на непридатні для життя, до моменту, поки в неї будуть на це ресурси", — заявив Портников.

Він наголосив, що російська стратегія, на його думку, не обмежується боротьбою за території. Йдеться також про демографічний тиск — примусове переміщення українців із півдня та сходу до центральних і західних областей, а згодом і за межі країни.

"Цілі Росії нам повинні бути повністю зрозумілі. Це перетворення українських міст на території, на яких не може бути людей, це поступове витіснення українців із Півдня і Сходу в Центр, із Центру на Захід, із Заходу за межі України", — пояснив аналітик.

Портников також згадав заяву мера Дніпра Бориса Філатова, який назвав війну геноцидною після російських ударів по залізничному вокзалу міста. Журналіст погодився з таким визначенням, наголосивши, що атаки на мирне населення та тилову інфраструктуру можуть бути частиною стратегії тиску на українське суспільство.

За словами публіциста, для російської армії цивільні, які не погоджуються на підкорення, також стають ворогами. Саме тому, вважає він, руйнування міст і залякування населення залишаються важливими інструментами російської війни.

Портал "Коментарі" вже писав, що прем’єр-міністр Естонії Крістен Міхал заявив, що його країна не має наміру змінювати принципову позицію щодо Росії та пом’якшувати публічну критику Кремля.