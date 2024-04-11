У Путина не против ехать в Швейцарию на переговоры, но есть одно "но"

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Кравцев Сергей
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что для России "предпочтительным" является переговорный процесс по войне в Украине и якобы Кремль уже неоднократно посылал сигнал о том, что готов сладиться и разговаривать. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет российский "Интерфакс", цитируя заявление Пескова.
Путин и Песков. Фото: из открытых источников
Реагируя на предположение, что Москва могла бы принять участие в запланированном в Швейцарии саммите по украинской "формуле мира", Дмитрий Песков заявил, что прежде, чем давать точный ответ "сначала надо понять, о чем там идет речь, о какой "формуле мира".
Читайте также на портале "Комментарии" — Появилась информация, что Глобальный саммит по украинской формуле мира состоится в Швейцарии в середине июня. При этом до сих пор не ясно, примет ли там участие Китай, который хочет видеть на подобном мероприятии Россию, а также продвигает свой план урегулирования. Тем временем президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз отверг идею переговоров с российским диктатором Путиным, а также соглашение о мире ценой территориальных уступок стране-агрессору. О чем говорит активизация миротворческой темы? Как события на этом фронте могут развиваться в обозримом будущем? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.
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