У Путина не против ехать в Швейцарию на переговоры, но есть одно "но"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что для России "предпочтительным" является переговорный процесс по войне в Украине и якобы Кремль уже неоднократно посылал сигнал о том, что готов сладиться и разговаривать. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет российский "Интерфакс", цитируя заявление Пескова.

Путин и Песков. Фото: из открытых источников

"Мы неоднократно говорили, что, конечно же, переговорный процесс без России – он бессмысленен, по сути является переговорным процессом впустую. Президент Путин неоднократно подчеркивал, что мы открыты для переговорного процесса, этот процесс для нас является предпочтительным для решения наших задач, но в условиях, когда этот переговорный процесс сами себе запретили украинцы, пока мы не видим каких-то горизонтов впереди", – высказался Песков.

Реагируя на предположение, что Москва могла бы принять участие в запланированном в Швейцарии саммите по украинской "формуле мира", Дмитрий Песков заявил, что прежде, чем давать точный ответ "сначала надо понять, о чем там идет речь, о какой "формуле мира".

Читайте также на портале "Комментарии" — Появилась информация, что Глобальный саммит по украинской формуле мира состоится в Швейцарии в середине июня. При этом до сих пор не ясно, примет ли там участие Китай, который хочет видеть на подобном мероприятии Россию, а также продвигает свой план урегулирования. Тем временем президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз отверг идею переговоров с российским диктатором Путиным, а также соглашение о мире ценой территориальных уступок стране-агрессору. О чем говорит активизация миротворческой темы? Как события на этом фронте могут развиваться в обозримом будущем? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.



