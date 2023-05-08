У Путина нашли способ отсрочить вторую волну мобилизации: подробности от британской разведки

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Кравцев Сергей
Российские военные вербовщики нацеливаются на рабочих-мигрантов из Центральной Азии в России для службы в Украине. Таким образом, хотят по максимуму отложить новую открытую обязательную мобилизацию. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленной сводке Министерства обороны Великобритании в Twitter.
Российские военные. Фото: из открытых источников
Как отмечается в сводке, вербовщики посещали мечети и иммиграционные службы для найма. В иммиграционных службах сотрудники, говорящие на таджикском и узбекском языках, регулярно пытаются завербовать мигрантов.
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В частности, радио "Свободная Европа" сообщило, что вербовщики предлагали бонусы за найм в размере 2 390 долларов и зарплату до 4 160 долларов в месяц. Мигрантам также было предложено ускоренное получение российского гражданства от шести месяцев до одного года вместо обычных пяти лет.
По информации британской разведки, высокая ежемесячная заработная плата и бонусы при найме побудят некоторых трудящихся-мигрантов зарегистрироваться. Этих новобранцев, скорее всего, отправляют на украинскую линию фронта, где уровень потерь чрезвычайно высок.
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Также издание "Комментарии" сообщало – министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что завершается подготовка к давно анонсируемому контрнаступлению ВСУ. Он также уверяет, что мы обязательно получим современные истребители. Хоть и признал, что партнеры медлят, как и практически с каждым новым образом поставляемых нам вооружений. О чем говорят данные заявления Резникова и в целом шумиха вокруг подготовки контрнаступления? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.
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