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У Путина нашли способ отсрочить вторую волну мобилизации: подробности от британской разведки

В британской разведке считают, что Кремлю пока удастся избежать новой волны мобилизации

сегодня, 13:12
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Автор:

Кравцев Сергей

Российские военные вербовщики нацеливаются на рабочих-мигрантов из Центральной Азии в России для службы в Украине. Таким образом, хотят по максимуму отложить новую открытую обязательную мобилизацию. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленной сводке Министерства обороны Великобритании в Twitter.

У Путина нашли способ отсрочить вторую волну мобилизации: подробности от британской разведки

Российские военные. Фото: из открытых источников

Как отмечается в сводке, вербовщики посещали мечети и иммиграционные службы для найма. В иммиграционных службах сотрудники, говорящие на таджикском и узбекском языках, регулярно пытаются завербовать мигрантов.


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В частности, радио "Свободная Европа" сообщило, что вербовщики предлагали бонусы за найм в размере 2 390 долларов и зарплату до 4 160 долларов в месяц. Мигрантам также было предложено ускоренное получение российского гражданства от шести месяцев до одного года вместо обычных пяти лет.

По информации британской разведки, высокая ежемесячная заработная плата и бонусы при найме побудят некоторых трудящихся-мигрантов зарегистрироваться. Этих новобранцев, скорее всего, отправляют на украинскую линию фронта, где уровень потерь чрезвычайно высок.

"Вербовка мигрантов является частью усилий Минобороны России по выполнению поставленной задачи по привлечению 400 тысяч добровольцев для участия в боевых действиях в Украине. Власти почти наверняка стремятся как можно дольше отсрочить любую новую открытую обязательную мобилизацию, чтобы свести к минимуму внутреннее инакомыслие", — отмечают в Минобороны Британии.

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Также издание "Комментарии" сообщало – министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что завершается подготовка к давно анонсируемому контрнаступлению ВСУ. Он также уверяет, что мы обязательно получим современные истребители. Хоть и признал, что партнеры медлят, как и практически с каждым новым образом поставляемых нам вооружений. О чем говорят данные заявления Резникова и в целом шумиха вокруг подготовки контрнаступления? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.




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Источник: https://twitter.com/DefenceHQ/status/1655447070772174850
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