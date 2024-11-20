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У Путина намекнули, что вскоре может начаться война с НАТО

Путинский режим вновь грозит Третьей мировой войной

20 ноября 2024, 12:30
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Кравцев Сергей

Использование западных дальнобойных ракет против России может быть расценено как нападение стран НАТО. Даже, если запускать их будут украинские военные и с территории Украины. В таком случае Россия может применить оружие массового поражения, как против Киева, так и против объектов НАТО, где бы они ни находились. Как передает портал "Комментарии", об этом в соцсети написал экс-президент РФ, зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

У Путина намекнули, что вскоре может начаться война с НАТО

Дмитрий Медведев. Фото из открытых источников

Одиозный политик угрожает мировой войной из-за разрешения Джо Байдена на применение ВСУ ракет ATACMS по военным целям страны-террориста.

"Использование ракет Альянса подобным образом теперь можно квалифицировать как нападение стран блока на Россию. В этом случае возникает право нанести ответный удар оружием массового поражения по Киеву и основным объектам НАТО, где бы они ни находились. И это уже WWIII (третья мировая война – ред.)", — заявил Медведев в своем посте.

Читайте также на портале "Комментарии" — есть очень большая вероятность, что Украина не сможет систематически наносить удары ракетами ATACMS по России. Ведь за все время Украина получила лишь около 50 дальнобойных американских ракет ATACMS, потому "сезон" их использования может продлиться недолго. Об этом пишет "Forbes".

Также издание "Комментарии" сообщало – президент США Джо Байден снял некоторые ограничения на использование дальнобойного оружия для Украины. Как сообщает The New York Times, Джо Байден позволяет Украине использовать ATACMS для ударов по Курской области, на территории России. В свою очередь, сын Трампа назвал "имбицилами" тех, кто позволил Украине бить ракетами вглубь РФ. Он заявил, что это провоцирует Третью мировую войну. Почему сейчас Белый дом снял запрет на удары по России? Может ли это изменить ход войны? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.




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