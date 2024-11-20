Радости вскоре придет конец: почему Украина не сможет вскоре бить ATACMS о РФ

Есть очень большая вероятность, что Украина не сможет систематически наносить удары ракетами ATACMS по России. Ведь за все время Украина получила лишь около 50 дальнобойных американских ракет ATACMS, потому "сезон" их использования может продлиться недолго. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Forbes".

Удары по России. Фото из открытых источников

"Возможно, было всего две поставки ракет: одна в конце 2023 года и другая в марте 2024-го. В совокупности эти две поставки могли включать менее 50 ATACMS. За последний год украинская армия провела не менее восьми атак ATACMS. В большинстве из них было задействовано более одной ракеты", — подсчитали в журнале.

Предполагается, что ракеты ATACMS могут быть на исходе. В Forbes напомнили, что Администрация президента США Джо Байдена все еще имеет полномочия передавать Украине излишки американского оружия на миллиарды долларов. К тому же, там пообещали исчерпать эти полномочия до того, как избранный президент Дональд Трамп вступит в должность в конце января.

"Эти миллиарды долларов могли бы покрыть стоимость замены большого количества ATACMS, каждая из которых стоила около 1 миллиона долларов на момент производства. Но армия США стремится поддерживать собственный запас ATACMS до тех пор, пока новая ракета Precision Strike Missile не станет широкодоступной", — говорится в публикации.

В итоге, как отмечается, учитывая скудность поставок, Украина могла бы сохранить свои ATACMS для самых ценных целей, чтобы "насладиться коротким и крайне разрушительным сезоном" использования этих ракет.

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