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У Путина цинично заявили, что украинские власти могут прекратить страдание людей

При этом оккупанты подло переложили на Украину ответственность за гибель гражданских

сегодня, 13:52
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Автор:

Кравцев Сергей

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что "власти Украины имеют все возможности урегулировать ситуацию и прекратить страдания народа, выполнив требования России". Тем самым пресс-секретарь российского президента признал на официальном уровне, что массированные ракетные удары по объектам энергетической инфраструктуры используются врагом, как средство шантажа. Как передает издание "Комментарии", слова Пескова цитирует российской пропагандистское информагентство "РИА Новости".

У Путина цинично заявили, что украинские власти могут прекратить страдание людей

Дмитрий Песков. Фото: из открытых источников

Российские пропагандисты также приводят сообщение Минобороны РФ, где назвали массированный удар по энергосистеме Украины ударом "по системе военного управления Украины и связанных с ней объектов энергетики".

"Цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены. Ударами возбуждено переброски железнодорожным транспортом украинских военных резервов, иностранных вооружений, военной техники и боеприпасов в районы боевых действий", — заявили в министерстве страны-оккупанта.

Что касается ударов по жилым районам украинских городов, то в России заявили, что это не они, а украинская ПВО.

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Также издание "Комментарии" сообщало — Украина и Россия провели неанонсированные переговоры: СМИ узнали подробности о встрече двух делегаций.

"Комментарии" также писали — Александр Лукашенко озвучил угрозы Кремля, призвав президента Украины Зеленского не тянуть с переговорами, потому как Россия не откажется от своих целей в Украине.



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Источник: https://t.me/rian_ru/186696
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