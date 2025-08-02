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У Путина что-то пошло не так: где российские десантники массово бросают позиции

Вояки бросают позиции в оккупированной части Запорожья

2 августа 2025, 10:06
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Кравцев Сергей

В 247-м десантно-штурмовом полку российской армии, который базируется во временно оккупированной части Запорожской области, стремительно растет количество случаев самовольного оставления части. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении партизанского движения "АТЕШ".

У Путина что-то пошло не так: где российские десантники массово бросают позиции

Российские десантники. Фото: из открытых источников

Партизаны сообщают, что больше всего дезертиров фиксируют в одном из батальонов полка.

Среди основных причин – принудительная мобилизация жителей временно оккупированных территорий Херсонщины, Запорожья и Крыма, которые не хотят воевать против Украины.

"Бесправность, некомпетентность командования, отказ регистрировать рапорты, запугивание и постоянные потери на фронте только усиливают желание убежать", — говорится в сообщении.

Известно также, что часть военных записывают в списки дезертиров даже после ранений. Их вывозят в госпиталь без надлежащего оформления, а командиры, не получив отчетов, приписывают их отсутствие к побегу.

Читайте также на портале "Комментарии" — во временно оккупированном Севастополе агенты движения "АТЕШ" отыскали секретную радиолокационную роту России, которая является ключевым элементом эшелонированной системы противовоздушной обороны на западном побережье аннексированного Крыма. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении "АТЕШ".

Также издание "Комментарии" сообщало – военные силы обороны Украины пошли в наступление на Северо-Слобожанском направлении.

"Успешные тактические наступательные действия СОУ в Сумской области продолжаются. Результаты не космос и не "границы 1991" (думаю узнаете немного позже), надо смириться с реальностью – уже далеко не те времена, когда мы сможем за счет маневров и грамотного распределения ресурсов освободить пол области. К счастью, есть подразделения, которые до сих пор дают мощный результат", – отмечает военный.



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Источник: https://t.me/atesh_ua/7567
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