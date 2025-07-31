Военные силы обороны Украины пошли в наступление на Северо-Слобожанском направлении.

Силы обороны пошли в наступление на одном из направлений: что известно

"Успешные тактические наступательные действия СОУ в Сумской области продолжаются. Результаты не космос и не "границы 1991" (думаю узнаете немного позже), надо смириться с реальностью – уже далеко не те времена, когда мы сможем за счет маневров и грамотного распределения ресурсов освободить пол области. К счастью, есть подразделения, которые до сих пор дают мощный результат", – отмечает военный.

В Генеральном штабе ВСУ сообщили, что на Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отразили двенадцать атак россиян, еще три боестолкновения продолжаются.

С начала суток противник нанес шесть авиационных ударов, в общей сложности сбросил 16 управляемых авиационных бомб и совершил 304 артиллерийских обстрела, в том числе три – из реактивных систем залпового огня.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что сегодня появилось видео, где враг ставит флаги в микрорайонах Шевченко и Цех №2 в Часовом Яре, но россияне не имеют контроля над городом и теми местами, где это делали.

Там отмечают, что за последние 2 месяца враг сумел буквально немного продвинуться с северо-востока и восхода в микрорайон Шевченко и все.

"Остальные события это банальное проникновение в тыл в темную пору с плащами и подъем флагов в светлое время. Большинство из тех "флаговтыкеров" уже мертвы, ведь это акция в один конец. Ранее мы писали в публикации "отпуск или смерть", что у противника за подобные акции обещают оплачиваемый отпуск и они с радостью на это соглашаются. О контроле Сил Обороны над городом подтверждают как офицеры оперативно-тактического уровня, так и простые бойцы 24 ОМБр, которые держат самый тяжелый участок города", – отмечают в DeepState.