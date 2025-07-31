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Партизаны раскрыли секретную радиолокационную роту РФ: детали

Данные о секретной радиолокационной роте РФ в Севастополе уже переданы ВСУ

31 июля 2025, 14:28
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Кравцев Сергей

Во временно оккупированном Севастополе агенты движения "АТЕШ" отыскали секретную радиолокационную роту России, которая является ключевым элементом эшелонированной системы противовоздушной обороны на западном побережье аннексированного Крыма. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении "АТЕШ".

Партизаны раскрыли секретную радиолокационную роту РФ: детали

Радиолокационная рота РФ в Севастополе. Фото: из открытых источников

Агенты движения "АТЕШ" продолжают фиксировать стратегически важные военные объекты захватчиков в Крыму.

Так, во время последнего этапа наблюдения была обнаружена отдельная радиолокационная рота в микрорайоне Фиолент — ключевой элемент системы ПВО, обеспечивающий контроль и защиту воздушного пространства не только над Севастополем, но и над всем западным побережьем Крыма.

"Наш агент сумел обнаружить обзорную РЛС 55Ж6У "Небо" — одну из самых дальнобойных радиолокационных станций, а также мачту с антенной для радиорелейной станции", — отметили в "АТЕШ".

Стоит отметить, что этот объект предназначен для отслеживания аэродинамических и баллистических целей. Между тем мачту россияне используют для передачи данных между командными пунктами, частями, объектами ПВО, системами управления с другими подразделениями.

"Этот объект является важнейшим элементом эшелонированной системы ПВО на оккупированной территории и играет критическую роль в выявлении и координации действий против воздушных угроз", — отметили в движении сопротивления.

По словам партизан, вся собранная информация уже передана Силам обороны Украины для подготовки соответствующих мер по нейтрализации незаконного военного присутствия в украинском Крыму.

Читайте также на портале "Комментарии" — российские оккупанты используют санаторий под Саками для размещения военного штаба, — "Атеш".




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Источник: https://t.me/atesh_ua/7544
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