Российские оккупанты используют санаторий под Саками для размещения военного штаба, - "Атеш"

Российские оккупационные силы обустроили свой военный штаб в санатории, расположенном в Сакском районе временно оккупированного Крыма. Об этом сообщает партизанское движение "Атеш".

Оккупация Крыма. Фото: из открытых источников

По информации партизан, их агенты обнаружили новую базу российских военных в санатории на улице Морская, в самом сердце курортной зоны Сак.

"Нашим агентам удалось получить многочисленные ценные данные. Теперь идет процесс установления точного состава военного подразделения, занимающего этот объект", — отметили в "Атеше".

Партизанское движение подчеркивает, что оккупанты, которые цинично прикрываются гражданскими объектами, размещают свои военные базы в курортных зонах, среди санаториев и жилых домов. Это не только создает опасность для местных жителей, но и нарушает основные нормы международного гуманитарного права.

"Использование курортной инфраструктуры для военных целей – это прямое нарушение прав гражданского населения. Вся собранная информация уже передана соответствующим структурам, и мы убеждены, что вскоре этот военный объект будет нейтрализован", – добавили в "Атеше".

Кроме того, отмечается, что расположение военного штаба в таком месте является частью тактики оккупантов, направленной на сокрытие военной деятельности под гражданскими прикрытиями, что представляет серьезную угрозу безопасности жителей оккупированных территорий.

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