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У патриарха Кирилла решили аннексировать Бердянскую епархию

После начала широкомасштабного вторжения в Украину РПЦ присоединила к себе крымские приходы УПЦ МП

сегодня, 20:34
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Автор:

Константин Куликов

Синод Русской православной церкви постановил "принять" Бердянскую епархию Украинской православной церкви Московского патриархата в непосредственное подчинение Патриарху Московскому и Синоду РПЦ. Об этом сообщают "Комментарии".

У патриарха Кирилла решили аннексировать Бердянскую епархию

Бердянск

Ранее епархия находилась в подчинении митрополита Украинской православной церкви Московского патриархата Онуфрия, который не порвал связь с РПЦ, но, в отличии от Кирилла, однозначно осудил агрессию Путина против Украины.


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Свое решение о присоединении Бердянской епархии к РПЦ у патриарха Кирилла объяснили формальными причинами. Якобы глава епархии, территория которой находится под российской оккупацией, принял решение "отбыть в дальнее зарубежье".

"В связи с фактическим оставлением Преосвященным митрополитом Бердянским и Приморским Ефремом своей кафедры и отсутствием возможности для беспрепятственного урегулирования положения Бердянской епархии Синодом Украинской Православной Церкви, в ответ на обращение духовенства Бердянской епархии", — объясняют свое решение российские церковники. В тексте сообщения говорится, что "митрополит Ефрем подтвердил в телефонном разговоре с управляющим делами Московской Патриархии Преосвященным митрополитом Воскресенским Дионисием, что отбывает из Запорожской области в дальнее зарубежье".

Управляющим епархией в Москве назначили викария патриарха Кирилла епископа Луку.

Ранее синод РПЦ перевел Крымские епархии УПЦ МП в "подчинение Патриарху".

Кроме этого, синод РПЦ поблагодарил Путина.

Ранее патриарх РПЦ Кирилл фактически поддержал войну в Украине.

Тем временем, эксперт назвал три группы профессий, которые не пострадают от развития искусственного интеллекта.



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