У Орбана попытались оправдаться за то, что войну в Украине назвали «военной операцией»

Во время переговоров с российским диктатором Путиным премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отметился новым скандальным заявлением. Он назвал полномасштабную войну РФ против Украины "военной операцией", как постоянно утверждает Кремль и российская пропаганда. После того, как венгерский премьер ожидаемо столкнулся с порцией критики, глава его администрации Гергей Гуйяш попытался оправдать своего шефа за такие слова. Как передает портал "Комментарии", позицию Орбана Гергей Гуйяш озвучил в интервью венгерскому телеканалу "ATV".

Орбан и Путин. Фото: из открытых источников

Глава канцелярии Орбана заявил, если посмотреть фото за предыдущие года, то можно увидеть много кадров, на которых Джо Байден вместе с Путиным, жмет тому руку и душевно беседует. Так Гергей Гуйяш отреагировал на критику со стороны США в адрес Венгрии о том, что первые лица страны позволяют себе стоять рядом с человеком, на руках которого кровь невинных людей.

При этом телеведущий уточнил, что представители США встречались с Путиным до того, как он развязал полномасштабную войну против Украины. на это Гуйяш ответил, что сейчас важно не отгораживаться от России, а искать пути выхода из ситуации, добиваться мира.

"Именно это премьер-министр и делал, и другим я бы советовал поступать так же", – попытался он оправдать Орбана.

В то же время чиновник ушел от прямого ответа на вопрос о том, почему Орбан на встрече с российским президентом назвал войну против Украины "военной операцией".

Читайте также на портале "Комментарии" - Виктор Орбан в Китае провел переговоры с Владимиром Путиным на тему венгерско-российского сотрудничества в сфере поставок газа и нефти, а также ядерной энергетики. Таким образом российский диктатор впервые за более чем год встретился с лидером страны Евросоюза.