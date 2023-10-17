Путин впервые за более чем год встретился с лидером страны ЕС

Российский диктатор Владимир Путин провел в Пекине встречу с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает агентство MTI, со ссылкой на руководителя пресс-службы венгерского премьера Берталан Хаваши.

Путин и Орбан. Фото: из открытых источников

Орбан провел переговоры с Путиным на тему венгерско-российского сотрудничества в сфере поставок газа и нефти, а также ядерной энергетики.

Венгерский лидер во время переговоров с Путиным подчеркнул важность мира. Он сказал, что для всего континента, включая Венгрию, очень важно, чтобы поток беженцев, санкции и боевые действия прекратились.

Интересно, что до последнего не было известно, встретится ли Путин с Орбаном во время визита в Китай. Ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявлял, что встреча с Орбаном не планируется, однако переговоры все же состоялись.

Отметим, российский диктатор Владимир Путин принимает участие в форуме "Один пояс – один путь", который стартует в Китае сегодня. Кроме участия в форуме российский президент встретиться с главой КНР Си Цзиньпином. Ожидается также, что глава МИД России в среду посетить Северную Корею, где также может обсуждаться вопрос предстоящего визита Путина в Пхеньян.

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